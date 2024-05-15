Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Hamlet' balesini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Hamlet" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in eserlerinden "Hamlet" tragedyasının bale uyarlaması, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Mezitli Açık Hava Tiyatrosu'nda beğeniye sunulacak.

Müziğini besteci Revas Gabichvadze'nin yaptığı eserin reji ve koreografisi Nugzar Magalashvili ve Medei Magalashvili tarafından hazırlandı.

Dekoru Savaş Camgöz, kostümleri Sevtaç Demirer, ışık tasarımı Tarı Deniz'e ait baleyi, Serbülent Biçer, Ender Üçdemir ve Özlem Şenormanlılar sahneye koyacak.