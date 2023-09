Kütahya Belediyesi Sofu Mahallesine Kültür ve Sosyal İşler Merkezi Açtı

Kütahya Belediyesi tarafından Sofu Mahallesine yapılan Kültür ve Sosyal İşler Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, Sofu Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi gibi 26 tesisin şehre kazandırıldığını söyledi.

Şehirdeki mahallelerin ihtiyaçları çerçevesinde yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, Sofu Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi'ni tamamlayarak halkın hizmetine sundu. Tesis içerisinde muhtarlık ofisi, 2 adet çok amaclı salon, mahalle fırını, revir, 2 adet mutfak, teras alanı gibi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek alanların yer aldığı Sofu Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi'nin açılışı Belediye Başkanı Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, il protokolü ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, " Yine bir hayırlı cuma gününde 2 Aralık 2022 tarihinde buranın temelini atmıştık. Rabbim nasip eyledi 8 ay sonra şimdi yine cuma gününde açılışımızı yapıyoruz. Öncelikle temelinden bugüne kadar emeği geçen her çalışanımıza, yüklenici firmamızın değerli çalışanlarına, birim müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eser bırakmak kolay olmuyor. Önce ter dökmek gerekiyor. Ter dökseniz bile nasip olması gerekiyor. Nasip olduğunda da Rabbim bir şekilde işleri kolaylaştırıyor. Söz konusu Kültür Merkezimiz yaklaşık 900 metrekare inşaat alanına sahip. 2 katlı, içerisinde 2 adet çok amaclı salon, 1 adet Muhtarlık ofisi, 1 adet revir, 2 adet mutfak, 1 adet gelin hazırlık odası, 1 adet mahalle fırını ve teras alanı bulunmakta. Giriş katında 255 metrekare düğün salonu, üst katta da yaklaşık 310 metrekarelik düğün salonumuz var. Proje çerçevesinde yaklaşık 770 metrekare çevre düzenlemesi yapıldı. Projemizin de o günkü ihale bedeliyle maliyeti yaklaşık 7 milyon. Ama bugün derseniz 15-16 milyon liralık bir değere sahip bir eser. Tabi özellikle Mahalle Muhtarımız göreve ilk geldiğimizde buranın ihalesiyle ilgili talebi bize iletti. Kendisine dedim ki ben daha önce yapılan Kültür Merkezleri ikişer kat olduğu için, 2'inci katı genelde yaşlılarımız kullanamıyor mümkünse burayı tek kat yapalım dedim. O zaman biraz bekleyelim dedi. Aradan pandemi geçti. Belki muhtarı ikna olur da bizde bu maliyeti yarıya düşürürüz diye biraz zaman kazanmaya çalıştık. Baktım bir dahaki gelişinde ısrarlı. Dedim burayı kullanabilecek miyiz? Milletin parasını boşa harcamayalım. Kötü örnekler var. Dedi ki Başkanım ondan emin olun. Biz sadece Sofu Mahallesi için istemiyoruz. Kütahya'mızda ki her hemşerimiz burayı çok rahatlıkla kullanabilir. Dolayısıyla mal sizin, mülk sizin. 2 katlı olsun. 2 katlı olmayacaksa yapmayalım dedi. Bende kıramadım. Hepsine söz verdim. Ne istiyorsanız yapacağım diye. Dedim ki o zaman tamam muhtarımız ısrar ediyor. Birlikte kullanırız dedik. Sağ olsun onun da gayretleriyle Sofu Mahallesi'ndeki siz değerli hemşerilerimizin talebi üzerine böyle bir güzel eseri şehrimize kazandırmış olduk. Rabbim hayırla, hayırlı işlerde kullanmayı nasip eylesin. Eserler yapıldıktan sonra mahallemiz sahip çıkar ise inanıyorum ki ilelebet her kullanan vesile olanlara dua edecektir. Oradan da hepimiz nasibimizi alacağız. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun. Ben bir kez daha bu eserin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA