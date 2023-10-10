Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı'nda açılan Kürtçe kitap standı yoğun ilgi gördü. Stantta daha çok Kürtçe dil öğrenimiyle ilgili kitaplar, sözlükler ve çocuklar için eğitici kitaplar ilgi gördü.

Kitap fuarında Kürtçe kitap standına yoğun ilgi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı'nda açılan Kürtçe kitap standı yoğun ilgi gördü.

Bu yıl "Türkiye'nin 100. Yılında Değişen ve Dönüşen Bir Kent" temasıyla 6 Ekim'de ikinci kez kapılarını açan Tatvan Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı, çok sayıda kitapseverin katılımıyla devam ediyor. 10 gün içerisinde binlerce insanın ziyaret etmesi beklenen fuarda stantları bulunan 100'e yakın yayınevinden özellikle Kürtçe kitapların sergilendiği stant yoğun ilgi gördü. Stantta daha çok Kürtçe dil öğrenimiyle ilgili kitaplar, sözlükler ve çocuklar için eğitici kitaplar ilgi görürken, stant görevlileri ise yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade etti. Fuara ikinci kez katıldıklarını söyleyen Şerif Bingöl, Kürtçe yayınları olan yayınevlerinin fuarlara daha fazla katılması gerektiğini söyledi.

Halkın Kürtçe kitaplara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen stant görevlisi Şerif Bingöl, "Tatvan Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı'ndayız. Yayınevi olarak burada bulunan stantlarımızda başta Kürtçe yayınlar olmak üzere birçok kültür kitabı satışı yapıyoruz. Bu tarz kitaplara halkımızın ilgi alakası çoktur. Bu ilgi alakadan dolayı da gayet memnunuz" şeklinde konuştu.

Geçen sene fuara gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyen Eğitimci Sinan Kıranşal, "Geçen sene birincisi düzenlenen kitap fuarı kış ayında açılmasına rağmen ilgi görmüştü. Bu sene de ekim ayında başladı ve güzel bir başlangıç oldu. Kitapların ruh dünyamıza aydınlık vereceğini düşünüyorum. Bu anlamda gençlerimizi, büyüklerimizi kitap fuarına bekliyoruz" dedi.