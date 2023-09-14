Kadıköy Plak Günleri Başlıyor

Türkiye'nin en geniş katılımlı analog müzik buluşması Kadıköy Plak Günleri, 16 Eylül Cumartesi Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde başlıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlikte plaklar Barış Manço anısına dönecek.

Türkiye'nin en geniş katılımlı analog müzik buluşması Kadıköy Plak Günleri, 16 Eylül Cumartesi Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde başlıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlikte plaklar Barış Manço anısına dönecek.

Kadıköy Belediyesi 7. Plak Günleri için geri sayım başladı. Kadıköy Belediyesi'nin Hasanpapaşa'daki merkez binasının bahçesinde 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, bu yıl da plak koleksiyonerlerine ve müdavimlerine keyifli bir buluşma yaşatacak. Plak severlerin pek çok eski ve yeni plağa erişim imkanı bulabileceği etkinlikte konserler, söyleşiler, imza günleri ve DJ performansları da gerçekleştirilecek. 44 plak dükkanının seçkileriyle yer alacağı Kadıköy Plak Günleri, cumartesi ve pazar günleri saat 12.00-22.00 saatleri arası açık olacak.

İstanbul'da ilk defa Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Plak Günleri, bu yıl Anadolu Rock müziğinin duayen isimlerinden; şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço anısına yapılacak. Kadıköy Belediyesi 7. Plak Günleri'nin açılışı, 16 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Eren Şenkardeş'in DJ performansıyla başlayacak ve Hünkar, Grand Bazaar, Volkan Judocu ve My Analog Journal'in performanslarıyla devam edecek.

Kadıköylü çocuklar 'Barış Abi'leri için söylüyor

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri de "Çocuklar Barış Abi İçin Şarkı Söylüyor" programı ile saat 14.00'te müzikseverlerle buluşacak. Saat 15.00'te ise Guıtarısts Of İstanbul ve Okay Temiz yeni çıkan albümlerini ilk defa 7. Kadıköy Plak Günleri'nde müzikseverlerle buluşturacak. Programın ikinci gününde de DJ performansları devam ederken saat 20.00'de Cahit Berkay, Emrah Karaca ve Deniz Tekin gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Barış Manço 2023 Anma Konseri" yapılacak.

İki gün sürecek etkinlikte 10 farklı illüstratör tarafından hazırlanan "Nasıl Anlatsam Bilemiyorum" adlı Barış Manço Sergisi de müzikseverlerin ziyaretine açık olacak. Etkinlikte ayrıca "Barış Manço'nun 2023'ünden, 2023'e Zaman Yolculuğu" adlı bir söyleşi gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Artemis Günebakanlı'nın yapacağı söyleşinin konuşmacıları Cahit Berkay ve Kabus Kerim olacak. - İSTANBUL