İzmir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yücel Alphan, AA'nın 2023 Yılı Fotoğraflarını Oyladı

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Alphan, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Alphan, "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" ile Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Kayıp" ve "Çaba" karelerini oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin" ve Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" karelerini oylayan Alphan, "Haber" kategorisinde oylamaya sunulan seçkiden de Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" ve Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" karelerine oy verdi.

"Spor" kategorisinde ise Alphan, Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" ile Emin Sansar'ın "Yumruk" fotolarını oyladı.

Alphan, AA muhabirine bütün karelerin hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu belirterek foto muhabirlerini tebrik etti. Alphan, milli duyguları en yüksek hisseden ailelerin şehit aileleri olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla seçtiğimiz fotoğraflardaki milli duygularımızı ön plana çıkartan Türk yıldızları, bir operasyon sırasında askerimizin kar içerisindeki görüntüsü gibi karelerin bizi etkilememesi mümkün değil." dedi.