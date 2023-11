İstanbul İçin Son Çağrı Filminden Büyük Başarı!

Ülkemiz, sinema dünyasında önemli bir söz sahibi haline geldi. Türk imzası taşıyan yapımlar, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Dijital akış platformları, bunun için bir aracı rolü üstleniyor. Bunun son örneği ise yakın zamanda seyirciye sunulan İstanbul İçin Son Çağrı filmi oldu. Söz konusu yapım, adeta bir izleyici fırtınası estirdi.

İstanbul İçin Son Çağrı, listeleri altüst etti!

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi tanınmış isimlerin yer aldığı bu yapım, İstanbul'dan New York'a giderken tesadüfen havaalanında karşılaşan Serin ve Mehmet'in akıllarda soru işareti yaratan aşkını merkezine alıyor. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan film, birçok ülkede en çok izlenenler listesinin zirvesine yerleşerek büyük bir başarı elde etti.

Kısa bir süre içerisinde 76 ülkede en çok izlenen filmler arasında üst sıralara yükselen İstanbul İçin Son Çağrı, 13 ülkede ise zirveye oturmayı başardı. Özellikle Almanya, Kanada, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Meksika, Fransa, Belçika, Brezilya, Portekiz, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde büyük ilgi gördü.

Yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık'ın oturduğu İstanbul İçin Son Çağrı filminin senaryosu ise Nuran Evren Şit tarafından hazırlandı. Son dönemlerde Türk imzası taşıyan yapımların sayısı bir hayli arttı. Bu doğrultuda yakın zamanda listeler tekrardan altüst edilebilir.

Öte taraftan Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler ise şu şekilde sıralandı;

SıraFilm 1İstanbul İçin Son Çağrı2Leo3Canavar Avcısı4Maymunlar Cehennemi: Savaş5Yeni Zenginler6Dawn of the Planet of the Apes7Hayatımın En İyi Noel Tatili8The Killer9Şarkını Söyle 210Ünlü Stilistin Gizemli Ölümü

