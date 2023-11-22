İsrail'in saldırılarını atık malzemeler üzerine çizdiği resimlerle anlatıyor

Düzce'de yaşayan ressam Hasan Canbaz, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekmek için atık kağıt ve kutulara resim çiziyor.

Yaklaşık 27 yıldır yaptığı karikatür ve kara kalem çalışmalarıyla Türkiye ve dünyada çeşitli ödüller alan 43 yaşındaki Canbaz, 5 yıl önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 yılı aşkın süre hastanede tedavi gördü.

Daha sonra resim çalışmalarına devam eden Canbaz, İsrail'in saldırılarına tepkisini sanatın diliyle göstermek istedi.

Canbaz, yalnız yaşadığı evinde çevresinden edindiği atık çay, şeker, yumurta ve ilaç kutuları ile tahta parçalarının üzerine çizdiği yaklaşık 100 resimle İsrail'in saldırılarını ve Gazze'de yaşananları anlatıyor.

Zulme sessiz kalınmaması çağrısında bulunan Canbaz, sosyal medyada da paylaştığı çizimlerinin çeşitli mekanlarda sergilenmesini istiyor.

"Bu bir insanlık dramı ve bunların görülmesi gerekir"

Hasan Canbaz, AA muhabirine, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra hareketlerinin sınırlandığını ve 5 yıldır kendisini tamamen sanata adadığını söyledi.

Canbaz, 2 yıllık tedavi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" projesinden hareketle atık kağıtlara ve kutulara çizimler yapmaya ağırlık verdiğini anlattı.

Tedavi sürecinde sanatı bırakmadığını aktaran Canbaz, şöyle devam etti:

"Atık malzemeleri değerlendirme fikri 5 yıl önce geldi bana. O zamandan beri düzenli olarak atık kağıtlara resim yapıyorum. Bunları sosyal medyada yayımlıyorum ve yarışmalarda dereceler alıyorum. Özellikle yurt dışından aldığım derecelerle ülkemi onurlandırmaya çalışıyorum. Vatandaşlar buldukları her türlü atık kağıdı bana getiriyor. Çocuklar da getiriyor, onlara resim çiziyorum. Çocukların yüzünün gülmesi her şeyin önüne geçiyor."

Canbaz, çocukları seven biri olarak İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında duyarsız kalamadığını vurgulayarak, yaşananları sanatın diliyle atık kağıt ve kutulara çizdiğini dile getirdi.

"Filistin'deki kardeşlerimizin bir an önce normal yaşamlarına dönmesini istiyorum"

Canbaz, Gazze'de yaşananları televizyondan izledikçe çok üzüldüğünü belirterek, "Filistin'deki kardeşlerimizin bir an önce normal yaşamlarına dönmesini istiyorum. Bir sanatçı olarak barışın gelmesini istiyorum. Bu zulmü elimden geldiğince çizimlerimle insanlara anlatmaya çalışıyorum. Çok çocuk ölüyor. Böyle bir şey dünyada görülmemiş. Bu durum, zulüm ötesi bir olay. Çizimlerimle bu hüznü, bu gözyaşını anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Bazen çocukların ölümüne üzülerek bazen de İsrail'in insanlık dışı saldırılarına öfkelenerek çizimler yaptığını kaydeden Canbaz, "Çizimlerimin sergilenmesini istiyorum. Bunları insanların sosyal medyada değil, canlı görmesini istiyorum. Önemli olan; bu olayı anlatmamız. Benim elimden gelen bu. Yeter ki sergi açılsın ve insanlar görsün. Herhangi bir beklentim yok. Bu bir insanlık dramı, bunların görülmesi gerekli." ifadelerini kullandı.