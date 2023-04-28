Ankara Devlet Opera ve Balesi, Miguel de Cervantes'in en önemli eserlerinden biri olan Don Kişot'u 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde 18 yıl sonra yeniden sanatseverlerle buluşturuyor. Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu eserde, klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biri olan Don Kişot'u sanatseverlerle buluşturmak istediklerini belirten Savaşkurt, eserin zorlu hazırlık sürecine rağmen sahnelenmesinin keyifli olduğunu söyledi.

İspanyol yazar Cervantes'in Don Kişot'u, Ankara'da bale severlerle buluşacak

ANKARA Devlet Opera ve Balesi (ADOB), İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in en önemli eserlerinden biri olan Don Kişot'u 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde 18 yıl sonra yeniden sanatseverlerle buluşturuyor.

Don Kişot balesini sahneye koyan ve düzenleyen Ayşem Sunal Savaşkurt, Don Kişot balesinin klasik bale repertuvarının en renkli, en zor ve en önemli eserlerinden biri olduğunu söyledi. Savaşkurt, dünya prömiyeri 1869 yılında Moskova'da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelenen eserin, klasik bale repertuvarının en çok sahnelenen eserlerinden biri olduğunu belirterek, "Çünkü çok renkli. Minkus'un besteleri Petipa'nın koreografisi esere ayrı bir renk veriyor. Hazırlık süreci ne kadar zor olsa da sahnelenmesi çok keyifli bir eser. Uzun süredir Ankara'da sahnelenmediği için Don Kişot'u Ankaralı sanatseverlerle buluşturmak istedik" dedi.