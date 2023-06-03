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Fatsa'da İlk Kadın Koro Konseri

Fatsa'da İlk Kadın Koro Konseri

Kültür Sanat Haberleri

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Fatsa ilçesinde düzenlenen Türk halk müziği konserinde, ilçenin ve Karadeniz Bölgesi'nin ilk kadın korosu müzikseverlerle buluştu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçenin ve Karadeniz Bölgesi'nin ilk kadın korosu Türk halk müziği konserini müzikseverler ile buluşturdu.

Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Fatsa Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen, 100. Yıl Manolya Kadın Korosu tarafından sunulan ve 3 saat süren konserde müzikseverler güzel vakit geçirdi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçede kültür sanat anlamında çok güzel etkinlikler olduğunu söyledi. Başkan Kibar, "Fatsa Dernekler Federasyonu ve Fatsa Halk Eğitimi Merkezimizin iş birliği ile Hayat Boyu Öğrenme haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği '100.Yıl Manolya Kadın Korosu' Türk halk müziği konserinde büyük bir emekle hazırlanan bir konser. Ben bu geceye emek veren herkese teşekkür ediyorum ve bir sonraki konseri de heyecanla beklediğimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Konserde Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Koro Şefi Ferit Yıldız'a çiçek takdiminde bulundu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Karadeniz Bölgesi Fatsa Ordu Kültür Sanat Haberler

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