Faraşin Yaylası'nın karlı yolları temizleniyor

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Karla kaplanan yollar

Ekiplerin yol temizleme çalışması ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kalan 4 aile için ekipler, kardan dolayı kapanan yolu ulaşıma açmak için seferber oldu.