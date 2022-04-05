Faraşin Yaylası'nın karlı yolları temizleniyor
AA - Kültür Sanat
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Karla kaplanan yollar Ekiplerin yol temizleme çalışması ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kalan 4 aile için ekipler, kardan dolayı kapanan yolu ulaşıma açmak için seferber oldu.
BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Karla kaplanan yollar
Ekiplerin yol temizleme çalışması ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kalan 4 aile için ekipler, kardan dolayı kapanan yolu ulaşıma açmak için seferber oldu.