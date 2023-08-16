Eskişehirli Varol Alkılıçgil, Babasının Fotoğraf Arşivine 20 Yıldır Sahip Çıkıyor

Eskişehirli Varol Alkılıçgil, fotoğrafçı ve gazeteci babası İsmail Alkılıçgil'den kalan 2 bin kare fotoğraf koleksiyonuna 20 yıldır sahip çıkıyor. İsmail Alkılıçgil'in fotoğrafları arasında Turgut Özal, Süleyman Demirel, Adnan Menderes, Tansu Çiller, Erdal İnönü ve Naim Süleymanoğlu gibi isimler yer alıyor.

Eskişehirli Varol Alkılıçgil, fotoğrafçı ve gazeteci babası İsmail Alkılıçgil'den kalan 2 bin kare fotoğraf koleksiyonuna 20 yıldır sahip çıkıyor.

1928 yılında Bulgaristan'ın Montana kentine bağlı Lom kasabasında dünyaya gelen ve 15 yaşındayken ailesiyle Eskişehir'e göç eden İsmail Alkılıçgil, 1948 yılında vatani görevini yerine getirdiği sırada fotoğrafçılığı öğrendi.

Terhis olmasının ardından Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir fotoğrafçıda çırak olarak işe başlayan Alkılıçgil, bir süre sonra iş yerini devraldı.

Vefat ettiği 2003 yılına kadar Hür Vatan, Hürriyet, Sakarya gazeteleri ile Kanal 26 gibi ulusal ve yerel medya organlarında gazetecilik yapan Alkılıçgil, 55 yıllık meslek hayatı boyunca eski cumhurbaşkanı, başbakan, askeri erkan, siyasiler ile milli sporculardan pek çok kişiyi fotoğrafladı.

Objektifinden çıkanlarla Eskişehir'in görsel hafızasına ciddi katkı yapan İsmail Alkılıçgil'in fotoğrafladıkları arasında Turgut Özal, Süleyman Demirel, Adnan Menderes, Tansu Çiller, Erdal İnönü ve Naim Süleymanoğlu gibi isimler yer alıyor.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yapım aşamalarını da Hür Vatan Gazetesi adına adeta ölümsüzleştiren ve ardında 2 bin fotoğraf, 8 bin negatif film ile binlerce gazete sayfası bırakan Alkılıçgil'in mirasına, 20 yıldır oğlu Varol Alkılıçgil sahip çıkıyor.

"Fazladan çektiği negatif filmleri kendisine ayırmış"

64 yaşındaki Varol Alkılıçgil, AA muhabirine, kendisinin de babası gibi fotoğrafçı olduğunu söyledi.

Babasının çalışkan biri olduğunu anlatan Alkılıçgil, şöyle devam etti:

"Gazeteciliği de çok seviyordu. Fotoğrafçılık, zaten gazeteciliğin içinde olan bir şey. Çektiği fotoğrafların banyosunu yapar ve zarfın içine koyarak otogardaki bir firmaya İstanbul'daki gazetelere gönderilmek üzere teslim ederdi. Bu süre zarfında fazladan çektiği negatif filmleri kendisine ayırmış ve böylece bu arşiv oluşmuş. O zamanlar, atölye fotoğraflarını da zarfa koyarak bir kenarda saklardınız. Bunun da arşivin oluşmasında önemli payı var. Eskişehir'e gelen cumhurbaşkanlarını, başbakanları ve bakanları fotoğraflardı. Eskişehirspor fotoğrafları da ağırlıklı çünkü Eskişehirspor, o zamanlar gündemde olan bir takım. İlk başlama vuruşunun fotoğrafı elimde mevcut."

"Bu arşiv yok olmasın"

Varol Alkılıçgil, babasının Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Eskişehir Bölge Müdürlüğünde üretilen pek çok lokomotifin yapım aşamasını da fotoğrafladığını dile getirdi.

Babasının Devrim otomobilinin üretim sürecine de şahitlik ettiğini aktaran Alkılıçgil, "Yapılış aşamasının her karesini çekmiş. Onların negatifleri de elimde var. Devrim otomobilinin bu fotoğrafları kimsede yok. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, 27 Mayıs darbesinden önceki son özgür gününü fotoğraflamış. Menderes, o gün Eskişehir'de bir dizi ziyaretlerde bulunmuş ve iş insanlarıyla yemek yemiş. Darbeden sonra da Kütahya'ya giderken tutuklanmış. Bu da kimsenin elinde mevcut değil. Eskişehirspor'un bir çok karesi de kimsede yok. Babam, yıllarca bu arşivi sakladı. Vefatının ardından ben devraldım." dedi.

Varol Alkılıçgil, fotoğraflarına sahip çıkılmasını istediğini kaydetti.

Arşivinin kaybolmasından korktuğunu aktaran Alkılıçgil sözlerini şöyle tamamladı:

"Vefatımın ardından bunlara sahip çıkacak kimse yok. Benden sonra Eskişehir tarihinin büyük bir kısmı, Türkiye tarihinin ise belli bir bölümü yok olacak. Bu fotoğrafların bir müzede sergilenmesini istiyorum. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanı, 'Varol Bey, bu arşivi bir görelim, değerlendirelim' demedi. Bu arşiv yok olmasın çünkü bir daha elde edilme şansı yok."