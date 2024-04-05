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Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi'ne özel video hazırladı

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Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi'ne özel video hazırladı.

Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 1 dakika 10 saniyelik videoda " Cami, 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı Sultan Mehmet Reşad tarafından yaptırılmıştır. Yıkılan caminin yerine 1969-1978 yıllarında yeniden yapılmıştır." bilgisine yer verildi.

Reşadiye Camisi'nin videosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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