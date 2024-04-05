Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi'ne özel video hazırladı
Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi'ne özel video hazırladı.
Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 1 dakika 10 saniyelik videoda " Cami, 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı Sultan Mehmet Reşad tarafından yaptırılmıştır. Yıkılan caminin yerine 1969-1978 yıllarında yeniden yapılmıştır." bilgisine yer verildi.
Reşadiye Camisi'nin videosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi.