Şarkıcı Cem Adrian, Aydın'da konser verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kent Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Adrian, konserde "Sarı Gelin", "Kum Gibi", "Ela Gözlüm" eserlerini seslendirdi.

Adrian ayrıca, "Ne Ağlarsın" parçasını Gazze için okudu.

Konsere gelen vatandaşlar telefonlarının flaşlarını açarak şarkılara eşlik etti.

Konserin sonunda Adrian ve orkestrasının performansı müzikseverler tarafından alkışlandı.