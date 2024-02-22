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Cem Adrian Aydın'da Konser Verdi

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Şarkıcı Cem Adrian, Aydın'da düzenlenen konserde birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Konser büyük bir ilgiyle karşılandı ve müzikseverler tarafından alkışlandı.

Şarkıcı Cem Adrian, Aydın'da konser verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kent Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Adrian, konserde "Sarı Gelin", "Kum Gibi", "Ela Gözlüm" eserlerini seslendirdi.

Adrian ayrıca, "Ne Ağlarsın" parçasını Gazze için okudu.

Konsere gelen vatandaşlar telefonlarının flaşlarını açarak şarkılara eşlik etti.

Konserin sonunda Adrian ve orkestrasının performansı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Cem Adrian Aydın Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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