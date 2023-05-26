Bozkurt İlham Gencer'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi

Bodrum'daki evinde iki gün önce fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede 101 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Bozkurt İlham Gencer, için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni yapıldı. Usta sanatçının oğulları İlhan ve Bora Gencer'in taziyeleri kabul ettiği törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasetçiler Akif Hamzaçebi, Saffet Sancaklı, Lütfü Türkkan, sanatçılar Emel Sayın, Erol Evgin, Nilgün Belgün, İzzet Öz, Burhan Şeşen, Tayfun Duygulu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile oyuncu Nuri Alço'nun da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

"ÇOK DEĞERLİ BENİM İÇİN"

"ÇOK ZARİF, BARIŞÇIL BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİYDİ"

Bozkurt İlham Gencer'in torunu Merve Demiralp ise "Kendisi çok farklı bir insandı, çok değerli bir sanatçıydı. Hem dedemdi, hem de Türkiye'ye mal olmuş birisi. Yeri doldurulamaz, çok arayacağız. Çok üzgünüm." dedi.