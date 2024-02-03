Beypazarı'na turistlerin ilgisi artıyor

Ankara'nın tarihi konaklarıyla öne çıkan ilçesi Beypazarı'na turistler ilgi gösterdi.

Yıllardır Ankara'da yaşamasına rağmen Beypazarı'na ilk kez geldiğini belirten Şakir Özmen, ilçeyi beğendiğini söyledi.

Özmen, ailesiyle güzel havayı fırsata çevirdiklerini ifade ederek, "Bu güzel havada tarihi evlerin bulunduğu alanlarda tarihe tanıklık ettik, konakların arasında yürümenin tadını çıkardık." dedi.

Tarihi mekanları gezmenin yanı sıra yöresel lezzetlerin tadına da baktıklarını anlatan Özmen, "Bu gün tarihi İpekyolu üzerinde bulunan başkentin en gözde ilçesi Beypazarı'nı gezmenin sevincini yaşadık." diye konuştu.

Belediye Kültür Müdürlüğü yetkilileri de havanın iyi olması dolayısıyla iç turizmin canlandığını kaydettiler.