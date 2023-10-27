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BBDSO'dan 100. Yıl Cumhuriyet Bayramı Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında özel bir konser düzenledi. Konserde Aşık Veysel'in sevilen eserleri seslendirildi ve solistlerin ve orkestranın performansı büyük beğeni topladı.