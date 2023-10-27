BBDSO'dan 100. Yıl Cumhuriyet Bayramı Konseri
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında özel bir konser düzenledi. Konserde Aşık Veysel'in sevilen eserleri seslendirildi ve solistlerin ve orkestranın performansı büyük beğeni topladı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "100. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Naci Özgüç yönetti.
Gecede solistler Yunus Emre, Kıvanç Fındıklı, Oğuzhan Açıkgöz, İrfan Yılmaz, Atakan Turaç, Durmuş Ali Öztürk ve Erberk Eryılmaz aynı sahneyi paylaştı.
Konserde Aşık Veysel'in sevilen ve unutulmayan eserleri, solistler ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Gecenin sonunda, solistlerin ve orkestranın performansı, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.