Bayburt'ta Zafer Bayramı konseri

Bayburt'ta Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi. Konserde marşlar ve türküler seslendirildi ve Bayburtlular duygusal anlar yaşadı. Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı da konser öncesi orkestra şefine çiçek takdim etti.

Bayburt'ta bando konseri

BAYBURT - Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu Bayburt'ta konser verdi.

Saray Bahçesi, Atatürk büstü önünde konser veren bando ekibi, Binbaşı Aziz Diker yönetiminde marşlar ve türküler seslendirdi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya konser öncesi orkestra şefi Bando Binbaşı Aziz Diker'e çiçek takdim ettiler.

Milli ve manevi duyguların ön plana çıktığı konserde, 7'den 70'e herkesin ezbere bildiği parçalara eşlik eden Bayburtlular, duygulandıklarını belirterek, birbirinden güzel marş ve türküleri seslendiren bando takımına teşekkür ettiler.

Konseri ilgiyle takip eden Başkan Pekmezci, emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin gönlünde çok farklı bir yere sahip. Bugün buradaki programı halkımız meraklı gözlerle takip ediyorlar. Bu güzel günü yaşama fırsatı veren başta 3. Ordu Komutanımız olmak üzere, tüm yetkililere Bayburt halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.