Aşık Veysel'in 50. ölüm yılında Bodrum'da anma etkinliği düzenlendi

Aşık Veysel, vefatının 50'nci yılında Bodrum'da anıldı. Anma etkinlikleri kapsamında 25 bin avuç toprakla Aşık Veysel'in dev portresi oluşturuldu.

Vefatının 50'nci yılında Aşık Veysel için Bodrum'da özel bir etkinlik düzenlendi. Proje Lideri ve Fotoğraf Sanatçısı Cumhur Aygün, Gümüşlük Sia Familia ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 25 bin avuç toprakla Aşık Veysel'in dev portresini oluşturdu.

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMA YAKLAŞIK 5 GÜNDE 20 KİŞİLİK BİR PROJE EKİBİYLE HAYATA GEÇTİ"

32058 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 yılı 'Aşık Veysel' yılı ilan edildi. UNESCO tarafından da Uluslararası Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alındı. Proje Lideri ve Fotoğraf Sanatçısı Cumhur Aygün ise konuya dair şunları söyledi:

"Bu kadar değerli bir organizasyonun parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Etkinlik için Sia Familia'yı seçmemizin en önemli nedeni, sahip olduğu doğal, tarihi dokusu ve birçok medeniyetin beşiği olması. Yüzlerce yıllık ağaçların çevrelediği, huzur veren doğasıyla 50 dönümlük bir arazide oluşturulan performans alanı, bundan sonra da birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bodrum'a değer katan, doğayla iç içe bu ortamda ilk sanatsal etkinliği gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. 2 ay boyuncaön hazırlıklarını yaptığımız çalışma yaklaşık 5 günde 20 kişilik bir proje ekibiyle hayata geçti. Aşık Veysel Kara Toprak Projesi, 25x35 metre ebatlarında toprakla oluşturulan ilk dev portre olma özelliği taşıyor. Aşık Veysel'in aramızdan ayrılışının 50. yılında, 25 bin avuç kara toprakla portresini hazırlamak, ustaya minnetimizin büyük bir göstergesi."

"KARA TOPRAK TÜRKÜSÜ, BİR BÜTÜN OLAN EVREN ANLAYIŞININ TİPİK BİR ÖRNEĞİDİR"

Aygün, sözlerine şöyle devam etti:

"Aşık Veysel'in on bir kıtadan oluşan Kara Toprak şiiri, 'Dost dost diye nicesine sarıldım' dizesiyle başlar. Kara Toprak da diğer türkülerinde olduğu gibi, Aşık Veysel'in her bakımdan ermiş, bilge kişiliğini yansıtır. Değerli ozan, kendinden çok diğer canlıları, insanları, hayvanları, çevreyi ve doğayı düşünür. Türkülerinde aşk, Allah, insan, doğa ve memleket sevgisi; üretmek, paylaşmak, insanlığa değer katmak ve insanın dünyadaki faniliği gibi konuları işler. Kara Toprak türküsünde de insanın fani dünyada anne babasının, eşinin, sevdiğinin, dostunun bile ihanetine uğrayıp hayal kırıklığı yaşayabileceğini, onu yarı yolda bırakmayacak yegane varlığın 'sadık yari kara toprak' olduğunu vurgular. Nihayetinde her şey bittiğinde, tıpkı ana rahmindeki sıcak bir karanlığa uzanır gibi, yine kara toprağın koynuna kavuşuruz. Aşık Veysel'in anlattığı 'kara toprak' yekpare bir bütün olan evren anlayışının tipik bir örneğidir."