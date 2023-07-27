Ankara'da 16. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne hazırlıklar sürüyor. Çubuk Belediyesince desteklenen, 7-10 Eylül'de Çubukabad Parkı festival alanında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında ürünlerin sergileneceği stantların satışına başlandı. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, festivalin ilçe ekonomisine büyük girdi sağladığını ve esnafın her yıl festivali merakla beklediğini belirtti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne hazırlıklar sürüyor.

Çubuk Belediyesince desteklenen, 7-10 Eylül'de Çubukabad Parkı festival alanında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında ürünlerin sergileneceği stantların satışına başlandı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, festivalde yer almak isteyenlerin acele etmeleri gerektiğini belirtti.

Etkinliğin ilçe ekonomisine çok büyük girdi sağladığını ve esnafın her yıl festivali merakla beklediğine değinen Demirbaş, şunları kaydetti:

"Festivalimiz daha çok vatandaşlarımızın ekonomik kazanımlar elde etmesi, başta turşu olmak üzere yıl boyu sürecek ticari bağlantılar yapmaları için düzenlenmektedir. kültür ve sanat ürünlerinin tanıtım ve satışlarının yapıldığı stantlardan 3 bin, turşu ve yöresel ürünlerinin satışlarının yapıldığı stantlardan 6 bin, yeme içme bölümündeki stantlardan ise 7 bin 500 lira ücret alınacak. Festival alanına yaklaşık 300 stant kurulacak."

Tanıtım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Demirbaş, Ankara halkını ve tüm Türkiye'yi festivale davet etti.