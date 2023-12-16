Üye Girişi
Haberler

20. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali Son Buldu

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, 'Çağırılmadan Gelen' adlı oyunla sona erdi. Festival, 6 gün boyunca çocuk ve gençleri kukla ve gölge oyunlarıyla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, "Çağırılmadan Gelen" adlı oyunla sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Türkiye Milli Merkezinin sanatsal desteğiyle organize edilen ve 11 Aralık'ta başlayan festival, 6 gün boyunca ücretsiz olarak çocuk ve gençleri kukla ve gölge oyunlarıyla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında 3 ülkeden gelen ve 14 yerli ekip tarafından Tayyare Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Down Town Eğlence Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Podyum Sanat Mahal'de oyun ve gösteriler sahnelendi.

Ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezince (KARAKUM) "Karagöz'de seslendirme ve sahneleme atölyesi" eğitimi düzenlendi.

Bursa'daki 8 salonda, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan'ın yanı sıra Türkiye'den 14 gölge ve kukla sanatçı ekibinin katıldığı, 39 gösteri ile 3 atölyeye yer verilen etkinliğin kapanışında, İstanbul Devlet Tiyatrosunca Maurice Maeterlinck'in yazdığı, Lale Ertiş Gençtürk'ün yönettiği "Çağırılmadan Gelen" sahnelendi. Oyunun ardından ekibe plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Haberler

Bakmadan Geçme

Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu? VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE! 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi? BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title