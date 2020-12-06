Küçükçekmece'de seyir halindeki TOMA devrildi

Küçükçekmece'de seyir halindeki TOMA devrildi.

Alınan bilgiye göre, D 100 kara yoluna bağlantı yolu Sefaköy mevkisinde seyir halinde olan TOMA'nın devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı olmayan kazada, ekiplerin, arka lastiği patladığı belirtilen ve devrilen TOMA'yı kaldırma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız