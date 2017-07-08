Küçük Muhammet Saklambaç Oynayabilecek

ADANA'da kalbinde deliklerle dünyaya gelen 5 yaşındaki Muhammet Ali Bayhan, ameliyatla sağlığına kavuştu. Hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi koşup oynayamayan küçük Bayhan, artık saklambaç oynayabileceği için mutlu olduğunu söyledi.



Mersin'de 5 çocuklu inşaat işçisi Ali ve ev kadını Belkıs Bayhan çiftinin en küçük çocukları Muhammet Ali Bayhan, çoğu küçük kalbinde birden fazla delikle doğdu. Rahatsızlığı nedeniyle hareket kısıtlılığı da yaşayan küçük çocuk, yaşıtları gibi hiç koşup oynayamadı. 4 yıl boyunca doktorlarca takip edilen Muhammet Ali Bayhan, Adana'daki özel bir hastanenin Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi'nde görevli Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu tarafından ameliyata alındı. Göğsünün sağ kol altına yakın bölgeden cerrahi müdahale yapılan küçük çocuğun kalbindeki delikler, 'yama' yöntemiyle kapatıldı.



'ARTIK ÇOK OYUN OYNAYACAĞIM'



Ameliyat sonrası taburcu olan ve sağlık kontrolleri süren Muhammet Ali Bayhan'ı sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, şunları kaydetti:



"Hastamızın kalbindeki deliklerin kendiliğinden kapanmayacağı anlaşılmıştı. Anjiyoyla kapatmak için uygun değildi. Biz de ameliyat olmasına karar verdik. Göğsünün sağ yan tarafından ambalajlı şeker boyutundaki bir yer açarak deliği kapattık, bir yama koyduk oraya, yamayla da delikleri kapatarak gittik. Maşallah hastamız şimdi iyi. Bundan sonraki hayatında da rahat bir hayat sürmesini planlıyoruz. İnşallah bundan sonra da hastamız Hakan amcasını unutmaz."



Babasıyla birlikte ameliyat sonrası rutin doktor kontrolüne gelen Muhammet Ali Bayhan, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlattı. Rahatsızlığı nedeniyle bugüne dek yaşıtları gibi hareket edemeyen küçük çocuk, "Artık çok oyun oynayacağım. En çok saklambaç oynayacağım için mutluyum" dedi.



- Adana