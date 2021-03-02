Kronik uykusuzluk şeker hastalığına davetiye çıkarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kronik uykusuzluk şeker hastalığına davetiye çıkarıyor

02.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:01
Kronik uykusuzluk şeker hastalığına davetiye çıkarıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yaptıkları bir çalışmada sadece bir gece uykusuz kalan sağlıklı bireylerin insülin salgılarının üç buçuk kat arttığını tespit ettiklerini belirterek, "Kronik uykusuzluk, diyabet için güçlü bir...

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yaptıkları bir çalışmada sadece bir gece uykusuz kalan sağlıklı bireylerin insülin salgılarının üç buçuk kat arttığını tespit ettiklerini belirterek, "Kronik uykusuzluk, diyabet için güçlü bir eğilim yaratıyor." dedi.

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenli uykunun vücut sağlığına önemli etkileri olduğunu ve yeterli seviyede uyumayan kişilerde farklı hastalıkların baş gösterdiğini söyledi.

Sağlıklı uyku süresinin kişiden kişiye değişiklik gösterebildiğine dikkati çeken Öztürk, yapılan çalışmaların ortalama 7 saatlik uykunun ideal uyku süresi olarak kabul edildiğinin altını çizdi.

Toplumun üçte birinin yetersiz uyuduğunu aktaran Öztürk, "Yeterli görülen uykudan daha az uyuyan bir kesim var. Bunların az bir kısmı gerçekten az uykuyla ihtiyacını karşılayabildiği için az uyuyor. Ama büyük bir kısmı aslında daha çok uykuya ihtiyaç duyduğu halde yeteri kadar bu uykuyu alamamaktadır." diye konuştu.

Öztürk, yetersiz uykunun kişinin yaşam kalitesini bozduğunu vurguladı.

"İhtiyaç duyulan uykuyu almak çok önemli"

Çalışmalarla uykusuzlukla şeker hastalığı arasındaki ilişkiyi tespit ettiklerini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bir çalışmamızda sadece bir gece uykusuz kalan sağlıklı bireylerin insülin salgılarının üç buçuk kat arttığını tespit ettik. Kronik uykusuzluk, diyabet için güçlü bir eğilim yaratıyor. Yapılan diğer toplumsal çalışmalar da bunu destekliyor. Türkiye'de diyabet görülme sıklığı yüzde 15 civarında ve çok büyük bir rakam. Genelde beslenme ve egzersiz gibi konular diyabetle ilişkilendirilirken uyku pek konuşulmuyor. Aslında şeker hastalığına yakalanmayı önlemede uyku sağlığı çok önemli bir yer tutuyor. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Şeker hastalarının uykularını iyi yönde kontrol ederek hastalığın kontrol edilebileceğini düşünüyorum. Şeker hastalığından korunmak için yeteri kadar, ihtiyaç duyulan uykuyu almak çok önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Pervin Buldan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Zeki Müren Demet Akalın Demet Özdemir Kerimcan Durmaz
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kronik uykusuzluk şeker hastalığına davetiye çıkarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:04:26. #1.16#
title