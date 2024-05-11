Coinbase ve SEC Arasında Hukuki Gerilim Tırmanıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para platformu Coinbase'in itirazını sert bir dille reddetti. SEC, Coinbase'in mevcut menkul kıymet yasalarına uyum sağlamakta zorlandığını ve yasal çerçeveleri yeniden yazma girişiminde bulunduğunu vurguladı.

SEC, Coinbase Temyizini Reddetti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para platformu Coinbase'in kendisine karşı açılan davanın reddedilmesine yönelik temyiz talebinin kabul edilmemesi gerektiğini savundu. SEC, Coinbase'in, yatırım sözleşmelerinin tanımı konusunda farklı görüşleri olduğunu ve bunun menkul kıymet olarak kabul edilmesi gerektiğini öne sürerek temyize başvurduğunu açıkladı.

SEC'in bu açıklaması, geçtiğimiz günlerde yapılan bir temyiz başvurusunun ardından geldi. Coinbase, bir hâkimin davayı devam ettirme kararına itiraz etmişti. Bu karar, SEC'in platform üzerindeki yaptırımlarının ve menkul kıymet tanımlarının kullanımına dayanıyordu. SEC ise bu itirazı, hukuki olarak yeterli bir zemin bulunmadığını belirterek reddetti.

Komisyon ayrıca, Coinbase'in mevcut menkul kıymetler yasalarına ve düzenlemelerine uyum sağlama konusundaki tereddütlerini ve bu durumun işleyişlerini maliyetli hale getirebileceğini ifade etti. SEC, Coinbase'in yasal çerçeveleri yeniden yazma çabasının, erken bir temyiz onayı için yeterli sebep oluşturmadığını vurguladı.

New York'ta görev yapan Yargıç Katherine Polk Failla, davayı sürdürebileceğine hükmetti ve Coinbase'in yatırım sözleşmeleriyle ilgili argümanlarına katılmadığını belirtti. Failla'ya göre, bir müşteri Coinbase'den bir token satın aldığında, sadece tokenı değil, aynı zamanda o tokenın parçası olduğu dijital ekosistemi de satın alıyor.