Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü oldu, özel sektöre de 9 gün mü?

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Kurban Bayramı tatili süresini açıkladı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? Özel sektör çalışanları kendilerine bayram tatilinin kaç gün olduğunu araştırıyor. İşte detaylar!

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 gün olduğunu duyurdu. Erdoğan, "Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi.

"2 GÜNLÜK SÜREYİ DE İDARİ İZİN KAPSAMINA ALDIK"

2 saat 15 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kurban Bayramı'nda yapılacak resmi tatilin bilgisini de paylaştı. Buna göre kamu çalışanları için 15 Haziran Cumartesi günü başlayacak tatil, 23 Haziran Pazar gününün sona ermesiyle tamamlanmış olacak.

Erdoğan, milyonların merakla beklediği bayram tatiliyle ilgili "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." dedi. "Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, kamu çalışanlarının yapacağı tatili bildirdi.