Kozan'da orman yangını
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Kozan'da orman yangını

Kozan'da orman yangını Köylülerin yangını fark etmesi büyük faciayı önledi Adana'nın Kozan İlçesine Bağlı Kuyubelli Mahallesi'nde bulunan Kızılçam ormanında çıkan yangın köylülerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

10.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:53

Kozan'da orman yangını

Köylülerin yangını fark etmesi büyük faciayı önledi

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesine Bağlı Kuyubelli Mahallesi'nde bulunan Kızılçam ormanında çıkan yangın köylülerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. Binlerce dönüm kızılcam ormanı kül olmaktan son anda kurtulurken bazı kuş yuvaları ve canlılar yanarak can verdi.

Kozan'ın Karadeniz ormanlarını aratmayan Kuyubelli Mahallesi'nde bulunan çam ormanlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin dikkati ile yangın söndürme ekipleri ile birlikte saatlerce süren çalışmalar sonucu kızıl çam ormanındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre 0.2 hektar kızılçam ormanında alan yanarken birçok kızılçam ağacı yangında zarar gördü. Yangına Kozan Orman Yangın Söndürme Müdürlüğü ekipleri, 1 greyder, 2 helikopter, 6 yangın arasözü, 4 su tankı ve 45 orman yangın söndürme ekibi ile müdahale etti. Yangını kısa sürede fark eden köylüler orman yangın ekiplerine haber vermesi ile yangın binlerce kızılcam ağacının bulunduğu alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangında yuvasında bulunan bir çok kuş yanarak kül oldu. Acı tablo söndürme çalışmalarında gün yüzüne çıktı.

"4 kez yakılmaya çalışılıyor"

Yangını ilk fark eden ve elleri ile yangını söndürmeye giden Ramazan Ulutaş, " Yangını gördüm müdahale ettik. Kasıtlı olduğunu düşüyoruz. Bu dördüncü. Memleketimiz Karadeniz gibi bunu yapan Allahtan korksun o da bir can. Orman yanar mı. İlk gördüm telefon ettim ve hemen geldiler. İlk yangın olduğunu düşünmedim dumanlar yükselince hemen müdahale ettik" dedi.

Kozan'da orman yangını

Kaynak: İHA

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