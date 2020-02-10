: Köyde rahatsızlanan iki kardeşin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

10.02.2020 01:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:54

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan iki kardeş, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Doğubayazıt ilçesine 30 kilometre uzaklıkta Günyolu köyü Duryan mezrasında yaşayan Bilal (3) ve Kevser Temel (5), evlerinde aniden rahatsızlandı.

Yüksek ateş şikayeti olan iki kardeşin ailesi ve köylüler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Söz konusu mezra girişinde ambulansın kara saplanması üzere ekipler, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, ambulansı iş makinesine bağlanan halatla kara saplandığı yerden çıkardı.

Kar küreme çalışmalarına devam eden ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından kardeşlerin yaşadığı mezraya ulaştı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan kardeşler, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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