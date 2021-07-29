Köyceğiz'de makilik yangını (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köyceğiz'de makilik yangını (2)

Köyceğiz'de makilik yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Adnan Tüfekçi - Haberler | Güncel

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 2 iş makinesi ve 27 orman işçisi takviye olarak gönderildi.

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 2 iş makinesi ve 27 orman işçisi takviye olarak gönderildi. Helikopterin devreye girmesiyle sarp arazideki alevlere etkili şekilde müdahalede bulunuldu. Alevler, karadan ve havadan müdahale ile yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Adnan TÜFEKÇİ/KÖYCEĞİZ (Muğla),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Tüfekçi

Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Şeyma Subaşı Sevda Erginci
Spor Burak Elmas Fatih Terim Hakan Reçber Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köyceğiz'de makilik yangını (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 20:24:12. #1.14#

title