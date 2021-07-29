Köyceğiz'de makilik yangını (2)

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 2 iş makinesi ve 27 orman işçisi takviye olarak gönderildi.

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 2 iş makinesi ve 27 orman işçisi takviye olarak gönderildi. Helikopterin devreye girmesiyle sarp arazideki alevlere etkili şekilde müdahalede bulunuldu. Alevler, karadan ve havadan müdahale ile yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Adnan TÜFEKÇİ/KÖYCEĞİZ (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Tüfekçi