Köy yolunun asfaltlanmadığı iddiası

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir köyün yolunun asfaltlanmadığı iddiasıyla ilgili kaymakamlık açıklama yaptı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir köyün yolunun asfaltlanmadığı iddiasıyla ilgili kaymakamlık açıklama yaptı.

Niksar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Alevi köyünün yolları 20 yıldır asfaltlanmadı" haberinin yer aldığı hatırlatıldı.

Haberin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanlış düşünceye yönlendirmeye yönelik kasıtlı bir haber olduğu belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Köylerimize altyapı ve üstyapı hizmetlerini götürürken herhangi bir ayrım yapılması mümkün değildir. Köylere kamu hizmetleri götürme ölçütlerimiz hizmetin etkinliği, verimliliği, aciliyeti ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması ölçütleridir. Bu bağlamda, haberde bahsedilenin aksine Güzelyayla köyümüzün Niksar ile bağlantısını sağlayan yol devletimizin imkanları ile 2017 yılında yapılmış olan asfalt bir yoldur. Köylülerimiz ikinci bir alternatif asfalt yol talebinde bulunmaktadırlar. Talep edilen bu yol halihazırda stabilize olup köy yolları asfalt yapım programımızdadır."

Güzelyayla köyüne devlet imkanları ile içme suyu ve köy içi parke taş döşemesi yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu yıl içinde köyün kanalizasyon ve sulama suyu ikmal inşaatlarının tamamlandığı bildirildi.

Bu yıl Güzelyayla köyüne 100 dekar alanda ceviz dikimi yapılacağına da işaret edilen açıklamada, "Köylerimize, kaynakların etkin kullanımı, aciliyet, grup köy hizmeti önceliği, hizmetlerin etkililiği, verimliliği, nüfus yoğunluğu gibi objektif kriterler baz alınarak hizmet sunulmaktadır. Başkaca da herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Dolayısıyla haber, gerçeği yansıtmayan, yanlış, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı bir haberdir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu