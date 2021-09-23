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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 231 milyon 120 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 736 bine ve iyileşenlerin sayısı 207 milyon 826 bine yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 231 milyon 120 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 736 bine ve iyileşenlerin sayısı 207 milyon 826 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 417 bini, Hindistan'da 33 milyon 592 bini, Brezilya'da 21 milyon 283 bini ve İngiltere'de 7 milyon 565 bini geçti.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun ABD'de onaylandığı bildirildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu.

Nobel ödülleri, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl da sahiplerine törenle verilemeyecek. Nobel Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Nobel ödüllerinin sahiplerinin madalyalarını kendi ülkelerinde alacakları duyuruldu.

Hollanda'nın Groningen şehrinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk, Kovid-19'a karşı aşı olmasına izin vermeyen babasına açtığı davayı kazandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasına aylık Kovid-19 aşı sevkiyatının 7 katından fazla artması gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların üçüncü dozunun uygulanması hakkındaki kararını ekim başında vereceğini açıkladı.

AB üyelerinin Kovid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulamayabileceği ülkelerin bulunduğu listeye 3 ülke eklendi. Son güncelleme ile AB'nin seyahat listesinden Bosna Hersek ve Moldova çıkarılmış oldu. Listeye Şili, Kuveyt ve Ruanda ise yeni eklendi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'nın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.

Japonya, Kovid-19 aşılarına adil erişim sağlanması amacıyla düşük ve orta gelirli ülkelere aşı desteğini 60 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde inşaat sektöründe çalışanlara, Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu getirilmesine itiraz ederek eyaletin başkenti Melbourne'da 4 gündür gösteri düzenleyen aşı karşıtlarından gözaltına alınanların sayısı 369'a yükseldi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, İngiltere'nin Afrika ülkelerindeki Kovid-19'a karşı aşılamayı tanımamasına tepki göstererek, "Bize aşı gönderiyorsunuz, biz de onu kullanıyoruz ve sonra bu aşılarla bağışıklık kazanan kişileri aşılı saymadığınızı söylüyorsunuz." ifadesini kullandı.

İsrail yönetimi, Kovid-19 aşısı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenlerin okullara alınmayacağını ve onlara ücret ödenmeyeceğini duyurdu.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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