Kovid-19 salgınında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek azaldı
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Kovid-19 salgınında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek azaldı

19.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:44
Kovid-19 salgınında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek azaldı

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sırasında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek verenlerin sayısı düştü.

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sırasında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek verenlerin sayısı düştü.

Brezilya'da yapılan bir anket, Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısız olması ve aşılama sürecinin yürütülüş biçimi nedeniyle Bolsonaro'ya desteğin azaldığını ortaya koydu.

Ankete göre, salgınla mücadelede Bolsonaro yönetimini, "kötü" ya da "çok kötü" şeklinde değerlendirenlerin oran yüzde 40'a çıkarken, "iyi" ya da "çok iyi" şeklinde değerlendirenlerin oranı yüzde 32'ye düştü. Bu oranın, daha önceki anketlerde yüzde 38 olduğuna işaret edildi.

Brezilya'da 2020'de hükümeti eleştirenlerin oranında da artış yaşandığı belirtildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 210 bin 299 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, vaka sayısı 8 milyon 511 bin 770'e yükseldi.

Ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 628 bin 272 vaka ve 49 bin 987 ölümle ülkede salgından en çok etkilenen bölge olarak öne çıkıyor.

Brezilya, dünyada ABD ve Hindistan'ın ardından en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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