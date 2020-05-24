Kovid-19 nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirdiler - MUŞ
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Kovid-19 nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirdiler - MUŞ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Bayramı evinde geçiren vatandaşlar Murat Yıldırım'ın konuşması Şeker toplamaya gelen çocuklar Çocuklara şeker verilmesi Kovid-19 nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirdiler MUŞ - Muş'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı evde geçiyor.

24.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:05

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bayramı evinde geçiren vatandaşlar

Murat Yıldırım'ın konuşması

Şeker toplamaya gelen çocuklar

Çocuklara şeker verilmesi

Kovid-19 nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirdiler

MUŞ - Muş'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı evde geçiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Muş'ta 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramının ilk gününde vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak evde bayramlaştılar ve çocuklara bayram şekeri dağıttılar.

Kovid-19 nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirdiler - MUŞ

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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