Kovid-19 nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirdiler - MUŞ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Bayramı evinde geçiren vatandaşlar Murat Yıldırım'ın konuşması Şeker toplamaya gelen çocuklar Çocuklara şeker verilmesi Kovid-19 nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirdiler MUŞ - Muş'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı evde geçiyor.
24.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:05
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Bayramı evinde geçiren vatandaşlar
Murat Yıldırım'ın konuşması
Şeker toplamaya gelen çocuklar
Çocuklara şeker verilmesi
Kovid-19 nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirdiler
MUŞ - Muş'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı evde geçiyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Muş'ta 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramının ilk gününde vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak evde bayramlaştılar ve çocuklara bayram şekeri dağıttılar.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA