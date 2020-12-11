"Kovid-19 ile mücadelenin gizli kahramanları", AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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"Kovid-19 ile mücadelenin gizli kahramanları", AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:12

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin gizli kahramanları "hasta bakıcılar", AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin gizli kahramanları "hasta bakıcılar", AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve Kovid-19 ile mücadelede fedakarca çalışan hasta bakıcılar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Hasta bakıcı Emrah Yıldız ve Akın Çıtak 3 kategorideki fotoğraflar için oy kullandı.

Hasta bakıcılar, "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu", "spor" kategorisinde Mustafa Öztürk'ün çektiği "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları", "haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafı oyladı.

"Kovid-19 ile mücadelenin gizli kahramanları", fotoğrafları çok beğendiklerini ve etkileyici bulduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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