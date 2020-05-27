Kovid-19'dan etkilenen esnafın il ve bölgelere göre sorun haritası çıkarıldı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için il ve bölgelere göre sorun haritası çıkararak, hazırlanan çözüm listesini Cumhurbaşkanlığına sundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için il ve bölgelere göre sorun haritası çıkararak, hazırlanan çözüm listesini Cumhurbaşkanlığına sundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 82 birlik ve 13 federasyon başkanıyla 3 gün süren video konferans gerçekleştirdi.

Bölgelerdeki esnafın taleplerini not alan Palandöken, sorunların çözümü için Cumhurbaşkanlığına talep mektubu yazdı.

Söz konusu mektupta, esnaf ve sanatkar kesiminin talepleri ise şöyle sıralandı:

"Mücbir sebeple iş yerlerini kapatan esnaf ve sanatkarlara nakdi yardım yapılmalı, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ticari araçlar için salgın süreci boyunca akaryakıttaki KDV ve ÖTV kaldırılmalı, salgın döneminde elektrik ve doğal gaz faturaları Cumhurbaşkanı kararıyla en az 3 ay süreyle vade farksız ertelenmeli, mücbir sebeple iş yeri kapalı olan esnaftan tabela vergisi, çevre vergisi ve işgaliye harcı geçici olarak alınmamalı, vergi, SSK ve Bağ-kur prim borçları 1 yıl boyunca faizsiz ötelenmeli. Yapılandırılan borçların ödeme süresi uzatılmalı. Kamuya olan birikmiş borçlar yeniden yapılandırılmalı. Genelge ile iş yeri kapatılan esnafın sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılanmalı. En önemlisi sağlık hizmeti alan esnafa ilaç desteği de verilmeli, bu dönemde iş yeri kapalı esnafa kira desteğinin yanı sıra stopaj vergisi kaldırılmalı, 65 yaş üstü esnaf ve sanatkarların iş yerlerini açmaları yönünde adım atılmalı.

Bir de 20 yaş altındaki çırak ve kalfaların çalışarak ekonomiye katkı sağlayabilmesi için çözüm bulunmalı, ekonomiye büyük katkı sağlayacak olan düğün sezonunun kaçırılmaması ve 415 meslek dalını ilgilendiren düğünlerin kır düğünü şeklinde yapılmasına mutlaka izin verilerek piyasaların canlanmasına imkan tanınmalı."

Kaynak: AA