Konya'da Koruma Altındaki Vaşağı Avcılar Vurup Öldürdü
Konya'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan vaşak avcılar tarafından vurulup öldürüldü. Vaşağı ormanda gezintiye çıkan 4 arkadaş buldu.
Konya'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan bir vaşak, silahla vurularak öldürüldü.
4 ARKADAŞ ORMANDA GEZERKEN BULDU
Merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi'ndeki Kale Yaylası'nda geçen Cuma günü doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaş, ormanlık alanda telef olmuş bir vaşakla karşılaşınca, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.
3-4 GÜN ÖNCE VURULDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Ekipler, koruma altında bulunan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Vaşağın bölgeye gelen avcılar tarafından 3-4 gün önce vurulduğu ihtimali üzerinde duran ekipler, soruşturma başlattı. Ölü vaşak, incelenmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.