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Koronavirüsün Dünyada kontrol altına alınması en az 6 Ay !

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde salgının sona ereceğini düşünenlerde Türkiye için kısmen daha iyimser bir tablo söz konusu (Dünyada: %21; Türkiye'de %29) .Toplumun yaklaşık üçte birinin ülkemizde salgının birkaç ay içinde biteceğine dair beklentisi bulunuyor. Genel beklenti virüsün 6 aydan fazla bir süre içinde kontrol altına alınabileceği yönünde…

Koronavirüsün Dünyada kontrol altına alınması en az 6 Ay !
27.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:10

Türkiye'de Koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip etmek üzere gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamızda; vatandaşların salgının dünyada ve Türkiye'de ne zaman sona ereceğine dair beklentileri birbiriyle örtüşüyor.

Salgının bireylere günlük hayatta fiziksel ve duygusal zorluklar yaşattığı aşikar. Öte yandan bireylerin daha manevi değerleri sahiplenmesine de yol açtığını görüyoruz. Her 4 bireyden 3'ü salgın nedeniyle anne, baba ve kardeşinin kendisi için daha değerli hale geldiğini beyan ediyor.

Araştırma kapsamında bireylere toplu taşımayı ilk kez ne zaman kullanmaya ve kuaföre/berbere ilk kez ne zaman gitmeye başlayabilecekleri soruldu. Toplumda bu konuda bir görüş birliği olmadığı gözüküyor. Halihazırdakuaföre/berbere gittiğini belirtenlerin oranı %11, bu oran toplu taşıma kullanma konusunda %14 seviyesinde.

Mayıs ve Haziran aylarında kuaföre/berbere gitmeyi planlayanların oranı %32 iken, bu oran toplu taşıma için %19'a düşüyor. Genel olarak kuaföre/berbere gitmenin, toplu taşıma kullanmaktan daha az çekince yarattığını söyleyebiliriz.

Diğer yandan, her iki faaliyet için de yıl sonunu hatta gelecek seneyi bekleyeceğini belirten bir kesim de var (sırasıyla toplam %17; %23).

Kaynak: Bültenler

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