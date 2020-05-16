Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD'deki Türk iş insanı DHA'ya konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD'deki Türk iş insanı DHA'ya konuştu

Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD'deki Türk iş insanı DHA'ya konuştuABD, (DHA) - ABD'de yaşayan Türk iş insanı Derin Dora Ertek (53) koronavirüse yakalandı.

Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD'deki Türk iş insanı DHA'ya konuştu
16.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:53

Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD'deki Türk iş insanı DHA'ya konuştu

ABD, (DHA) - ABD'de yaşayan Türk iş insanı Derin Dora Ertek (53) koronavirüse yakalandı. Tam 11 gün komada kaldı, artık umutlar tükenmişti ki hayata tutundu. Ertek, mucizevi hikayesini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

ABD'nin New York şehrinde emlakçı olan Türk iş insanı Derin Dora Ertek (53), koronavirüsün ilk etkisini gösterdiği günlerde, bu kalabalık şehrin virüsü kaldıramayacağını düşünerek Orlando'ya gitti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs orada da peşini bırakmadı ve bir hafta sonra virüse yakalandığını anladı. Kalbinde stent vardı, tansiyon hastasıydı, fazla kiloluydu ve doktorların pek ümidi yoktu. Bir mucizeyle hayata dönen Ertek, yaşadığı mucizevi hikayesini DHA'ya anlattı.

TRUMP UMURSAMAZ DAVRANDI

Ertek 'Koronavirüsü yaşamış hatta doktorların değimiyle ölümden dönmüş bir hasta olarak bazı önlemleri ve başımdan geçenleri aktarmak istiyorum. Uzun süredir ABD'de yaşıyorum. Bu süre esnasında şubat ayından itibaren özellikle işin ciddi olacağı belliydi. Trump bile ABD'nin Başkanı olmasına rağmen önlem almadı. İnkar etmesi nedeniyle birçok kişi önlem almadı ve haliyle ölümlerin neden olmasına sebeb oldu.' açıklamasını yaptı.

NEW YORK'TA VAKA SAYISI ARTINCA EYALETTEN AYRILDI

New York'tan ayrıldığını belirten Derin Dora Ertek 'Şubat ayının sonlarında Maryland eyaletinden New York'a geçtim. New York'a geldiğimde mart ayının başıydı ve ölümler başlamıştı. Nefes almak için ventilatörlerin çok azalması ve hastanelerin git gide dolduğu haberleri çıkınca New York'ta durmak istemedim. Böyle bir pandemiyi New York'un kaldırması kesinlikle söz konusu değildi. Çok sıkışık bir yer olan New York için birbirine yayma oranı çok yüksekti. Ben de kendimce kaçmak maksatlı Florida'nın Orlando şehrine geldim. Çok eskiden tanıdığım bir askerlik arkadaşım vardı o ve hanımı beni evlerine davet ettiler sağ olsunlar 4 gün onlarda kaldım.' ifadelerini kullandı.

'SADECE ÖKSÜRÜK VARDI'

Hastalığın semptomlarını göstermeyen ABD'deki Türk 'Orlando'dayken 5. gün çok ciddi bir öksürük başladı. Herkese şunu belirtmek istiyorum eğer semptom gösteriyorsanız, belirtilerin birisi bile varsa hiç durmayın bir şekilde doktorlarla bağlantıya geçin ya da sağlık kurumlarıyla irtibata geçin. Bunlar sadece koronavirüs için olması gerekmiyor. En büyük etkenlerden bir tanesi koku ve tat alma duygularınızı yitirmeniz, ateşinizin çıkması ve boğazınız çok ağrıyor. Bunlardan bende hiç birisi yoktu. Sadece öksürük var. Ateşim bile yokken çok ciddi şekilde öksürüğe başladım. Beni uyutmuyordu.' dedi

11 GÜN KOMADA KALDI

Zorlu mücadelesini DHA'ya aktaran Ertek 'Semptomları gördükten sonra evinde kaldığım arkadaşım beni kliniğe götürdü ve oradan sonrasını hatırlamıyorum. Aşağı yukarı 11 gün yoğun bakımda, komada kaldım. Vücudum tedaviye yanıt vermemiş. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tek hatırladığım hastaneye nasıl gittiğim ve nasıl çıktığım. Benden bol miktarda kan alındı ve bol miktarda plazma verildiğini duydum. Yaşam devam ediyordu ve hastanede toplam 35 gün kaldım, 10 gün de rehabilitasyon merkezindeydim.' ifadelerini kullandı.

'TEMİZLİĞİNİZE ÇOK DİKKAT EDİN'

ABD'deki Türk 'Uzun bir süreç geçirdim. Şu an için rahatlıkla söyleyebilirim ki ufak bir hatanın, dikkat etmezseniz kesinlikle dışarıda olan ve ölümcül sizi bekleyen bir hastalık. 186 ülkeye yayılmış ve size geçmemesi için bir neden yok. Bundan ancak korunabilecek ve sağlam olarak çıkabilecek kişiler yine bizleriz. Yenmeye çalışırsak başarılı oluruz.' sözleriyle herkesi uyardı.

SITMA İLACI VERİLDİ

Kendisine Orlando'daki Türk doktorun çok fazla yardım ettiğini bahsetti ve 'Orlando'da bana çok yardım eden Nezih Coşkuncan diye bir Türk doktorumuz vardır. Kendisi çok yardımcı oldu. Bana verilen sıtma ilacı olduğunu söylemek istiyorum. Başka antibiyotikler de verilmiş.?açıklamasını yaptı.

'EVDE KALIN'

Son olarak evde kalmanın önemini vurgulayan Derin Dora Ertek 'Ülkemiz çok dikkat etmeli. Facebook, Whatsapp'tan çıkan her bilgiye inanmayın. Türklere bir şey olmaz, Kan Grubu A, B bunlara inanmayınız. Birbirimize saygı gösterir ve birbirimize destek olabilirsek hastalığı yeneriz. Dışarıda insan varsa siz de dışarı çıkmak zorunda değilsiniz. Alışveriş merkezleri açıldı diye kuyrukta beklemeyin. Maskeyi takmak çok önemli çünkü belli bir süre havada kalıyor. Bana spor salonundan geçtiğine inanıyorum. Maske yoktu fakat eldiven vardı. Eldiven takmak çok önemli.' çağrısında bulundu

Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD'deki Türk iş insanı DHA'ya konuştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süreyya Önder Süleyman Soylu Fahrettin Altun Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Ebru Şallı Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Malcolm Thomas Ivan Obradovic Bülent Korkmaz
Daha Fazla Aydın Karar Haziran Ali Koç
Şu an buradasınız: Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD'deki Türk iş insanı DHA'ya konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:40:31. #1.14#
title