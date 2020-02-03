Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 362'ye yükseldi

03.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:12

Çin'in Hubey eyaletinde yer alan Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (2019 – nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 17 bin 392'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 362'e yükseldi.

Koronavirüsün Çin içerisinde hızla yayılmasının ardından dünya genelinde birçok ülkeye de sıçrayan salgında Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayınladığı haritadaki verilere göre, Almanya'da virüs taşıyan kişi sayısı 8'den 10'a, Hong Kong'da ise 14'ten 15'e yükseldi.

HASTANE, 10 GÜNDE TAMAMLANDI

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre Çin, virüsün ortaya çıktığı Vuhan şehrinde, virüsle mücadele için inşa ettiği hastaneyi 10 günde tamamladı. Bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi'nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu.

SALGINDA ÖLENLER YAKILACAK

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin bulundukları yerlere yakın olan krematoryum alanlarında yakılacağını ve geleneksel cenaze törenlerinin yasaklandığını bildirdi. Ayrıca, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerektiği gibi bedenlerinin dezenfekte edilip, mühürlendikten sonra açılmasına izin verilmeyecek mühürlü torbalara konulacağı belirtildi.

VİRÜS TESPİT EDİLEN KADIN SAĞLIKLI BEBEK DOĞURDU

Öte yandan Xinhua, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinde, virüs taşıyan hamile bir kadının, sağlıklı bebek doğurduğunu duyurdu. Hamileliğinin 38'inci haftasında virüsü kapan kadın doktorların kararıyla sezaryen doğumla 3 kilogram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Yapılan testler sonucu bebeğin, virüsü taşımadığı tespit edildi. Anne ve bebeğin, gözlemleri ve tedavileri ile ilgilenecek iki özel tıbbi ekibin gözetiminde karantina altına alındığı belirtildi.

RUSYA'DAN ÇİN'E İNSANİ YARDIM KARARI

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Rusya'nın Çin'e insani yardım gönderme kararı aldığını duyurdu. Mishustin, söz konusu karar ilişkin yaptığı açıklamada, "Virüsle mücadele için Çin'e insani yardım gönderme kararı alındı. Ülkemizde salgının yayılmasını önleme için gerekli tedbirler de alındı, bir müdahale ekibi kuruldu ve durum kontrol altında" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova ise Çin'e yardım sağlanması için gereken belgenin neredeyse hazır olduğunu açıkladı.

Ayrıca TASS, 85'i Vuhan'da olan Hubey eyaletindeki 133 Rus vatandaşın salgın nedeniyle ülkeye geri dönmek istediğini ve bu kişilerin Çin'den tahliye edileceğinin duyurulduğunu yazdı.

Kaynak: DHA