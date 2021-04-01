Korona virüs tedbirler kapsamında semt pazarı kuruluş günleri değişti
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Korona virüs tedbirler kapsamında semt pazarı kuruluş günleri değişti

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Korona virüs tedbirler kapsamında semt pazarı kuruluş günleri değişti

Korona virüs (Covit-19) vaka sayılarının arttığı ve risk haritasında rengi sarıdan turuncuya dönen Afyonkarahisar'da tedbirler kapsamında semt pazarlarının kuruluş günleri değiştirildi.

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Korona virüs (Covit-19) vaka sayılarının arttığı ve risk haritasında rengi sarıdan turuncuya dönen Afyonkarahisar'da tedbirler kapsamında semt pazarlarının kuruluş günleri değiştirildi.

Kentte korona virüs tedbirlerinde semt pazarlarının kuruluş günlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, kentte pazartesi günleri Ataköy ve Çavuşbaş semtlerinde, salı günleri Uydukent ve Sahipata'ta, Çarşamba günleri katlı kapalı semt pazarı ile Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde, perşembe günleri Harbiş ve Karşıyaka mahallerinde, cuma günleri Fatih ve Mecidiye mahallerinde, cumartesi günü ise Fuar semt pazarı açık olacağı, pazar günleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında dolayı pazar kurulmayacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Korona virüs tedbirler kapsamında semt pazarı kuruluş günleri değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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