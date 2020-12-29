Korona virüs görülen apartmana "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" uyarılı not asıldı

Korona virüs görülen apartmana "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" uyarılı not asıldı Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs vakası görülen apartmana, "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" notu asıldı.