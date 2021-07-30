Korona test sonucu ne zaman çıkar? Covid test sonucu ne zaman çıkar?

Kurban bayramı sonrası vaka sayılarında artış görülmesinin ardından kendisinde belirti gösteren vatandaşlar "Covid mi oldum? Korona mı oldum?" sorularının cevabını aramakta. Bu bağlamda belirti gösteren vatandaşlar en yakın sağlık kuruluşuna giderek Korona (PCR) testi ya da Covid 19 testi yaptırmakta. Peki, Korona test sonucu ne zaman çıkar? Covid test sonucu ne zaman çıkar?

Ülkemizde Delta varyantı ve Delta Plus varyantının görülmesiyle birlikte daha hızlı bulaşıcılık göstermeye başlayan koronavirüs vakaları, özellikle Kurban Bayramı tatilinden sonra artış göstermekte. Maske takmayan, aşı olmayan vatandaşların yanı sıra tedbirli vatandaşlarında benzer korona belirtiler göstermesi halinde oldukça tedirgin olmaktadır. Hem sevdiklerinin hem de kendi hayatlarını tehlikeye atmamak için koronavirüse karşı erken teşhis büyük önem taşımakta. Bu kapsamda belirti gösteren vatandaşlar Korona testi (PCR) ve Covid 19 testi yaptırmakta. Test yaptıran vatandaşların son dönemde en çok merak ettiği konu ise korona testlerinin ne kadar sürece belli olduğu. Korona test sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde.

KORONA TEST SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E-NABIZ NEDİR? E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

e-Nabız, sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Telefonunuza e-Nabız uygulamasını indirerek ya da https://enabiz.gov.tr/ adresinden e-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız ayrıca muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilecek bir kişisel sağlık kaydı sistemi.

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün oluyor:

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmza kullanılarak T.C. Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapılabiliyor.

e-Devlet şifresi yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarasının kaydı yapılarak telefona gelecek kısa mesaj ile iletilen tek kullanımlık erişim koduyla sisteme girilebiliyor.

E-NABIZ SAĞLIK GEÇMİŞİM

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.

Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ NEDİR?

Yeni Koronavirüs (COVID-19) için virüsün "RNA" dediğimiz yapısına moleküler yöntemlerle bakabildiğimiz testler var. Aslında Türkiye'de birçok merkezde, farklı hastalıkların tanısında gerçek zamanlı polimerize zincir reaksiyonu (PCR)yöntemi kullanabiliyoruz, alt yapı hazır durumda.

Yeni Koronavirüs testi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve sayısı aratarak devam eden belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Testin sonuçlanması zaman aldığından testi yaptıran kişinin izolasyon kurallarına uyarak test sonuçlarını beklemesi gerekiyor. Sağlık çalışanları ve otoriteler tarafından ne söyleniyorsa uyulmalı, artık aktif bir salgını (pandemi) yaşıyoruz. Bulaşma zincirini kırmamız için de bu testlerin yapılması gerekli. Yani test edip, duruma göre tedavi, takip ama en önemlisi izolasyon yapmak lazım. Evde, hastanede, iş yerinde her yerde önlem almalı, kurallara çok sıkı uymalıyız. Sadece ulusal değil global bir sorumluluğumuzdur.

CORONA VİRÜSÜ TEST SONUCU NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Test, ilgili hekim karar verdiği andan itibaren 7/24 çalışan referans merkezlerine gönderilir, en erken 36 saatte (şu anki şartlarda) sonuçlanıyor. Tedavi, izolasyon ve en önemlisi hastalığı doğrulanmış kişilerin yakın temasta bulunduğu kişilerin tespiti gerçekleştiriliyor bu sayede. Mutlaka sıkı ev izolasyonu yapılması, başka kişilerle görüşmemeleri ve klinik olarak şikayet olduğunda sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri anlatılıyor.

CORONAVİRÜSÜ TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Testi yapan kişiler, çok özel şartlarda, özel kişisel koruyucu ekipman giyerek, sıkı önlemler altında yapması gerekiyor. Burundan ve/veya genizden sürüntü çubuklarıyla alınan örnekler, kapalı ortamlarda, çok dikkatli bir şekilde taşınıp laboratuvarda test ediliyor. Üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Kapalı ve hava sirkülasyonu az olan alanlarda maske kullanınız. Standart maske yeterlidir ancak çok riskli iseniz farklı maske kullanımınız konusunda hekiminize danışınız. Ayrıca, hazırladığımız "Online Coronavirüs Testi" uygulamasını kullanmanızı tavsiye ederiz.

CORONAVİRÜSÜ TESTİ NERELERDE YAPTIRABİLİYORUZ?

Ateş, öksürük gibi belirtiler olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bakanlığın belirlediği hastanelerde ve laboratuvar merkezlerinde şüpheli temas veya yurtdışından gelme durumu var ise ilgili formlar doldurulup örnek alınıyor. Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, takip ve tedavi tam teşekküllü pandemi hastanelerinde yapılıyor.

BU TEST KESİN TANIYI KOYUYOR MU?

Örnek alınması önemli bir noktadır; doğru zamanda ve yöntemle alınması, taşınma şartları da uygun şekilde yapıldığı sürece testler doğru sonuç verir. Bu laboratuvarlar uluslararası standartlarda, kalite kontrol ve validasyon çalışmaları yapılan laboratuvarlardır. Dolasıyla testlerin doğruluğu ile ilgili herhangi bir şüphe yoktur. Bahsettiğimiz gibi çok fazla bileşen var laboratuvar aşamalarında. Testlerle ilgili halkımız tarafından hiçbir güvensizlik olmasın, kanıta dayalıdır ve test sayısı arttırılarak devam edecektir.

BU TESTİN YAPILMASI İÇİN HANGİ BELİRTİLERİN OLMASI LAZIM?

"Ben kendime test yaptırmak istiyorum, koronavirus ile karşılaştım mı merak ediyorum" diyerek test yaptırmak olası değil. Kişinin eğer şikayeti varsa, belli bir yaş üzerindeyse veya bilinen bir koronavirus hastası ile teması var ise hastaneye başvurması gerekiyor. Hastaneleri gereksiz yere de meşgul etmemek lazım. En önemlisi izolasyon kurallarına uymak ve el hijyen kurallarıyla birlikte önlemlerimizi almak, kendimizi olabildiğince sosyal ortamlardan izole etmek, çocuklarımızı oyun parkı, AVM veya ev ortamlarındaki buluşmalardan uzak tutmaktır. Bu işi hep beraber en az olumsuz etki ile atlatmaya çalışıyoruz.

CORONAVİRUS'TEN ŞÜPHE EDENLER NE YAPMALI?

14 gün evde kalmayı ve 14 kuralı unutmamak gerekiyor bu süreçte. Öksüren veya ateşi olan birisiyle temasınız olduysa veya sizde ateş, öksürük, kırgınlık, nefes almada sıkıntı oluyorsa bir sağlık kuruluşuna gidilmeli. Bu kişiler sağlık kuruluşunun kapısından girerken mutlaka tıbbi maske takmalılar. Hastanede yatmayı gerektiren bir durum yoksa da çocuklarıyla, eşiyle olan temaslarını kesmeliler. Bütün eşyalarını ayırarak evde, odalarında oturmalılar, ev hapsine dönüştürmeliler. Bu enfeksiyonu hafif de geçirebiliriz. Önemli olan ağırlaşmadan, bu hastalığı kötü geçirebilecek kişilere bulaştırmamak.

İZOLASYON VEYA KARANTİNA İÇİN 14 GÜN KURALI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Virüsün aktif hale gelmesi ikinci gün ile başlar. Hastalığın, yüzde 70-80 oranında kişide hafif belirtilerle geçeceği bildirilmekte. Siz enfeksiyonu hafif geçirseniz de 14 gün boyunca (daha sonrasında da olabilir ancak 14 gün kanıtlara dayalı olarak yeterli görülüyor) bulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu bulaşma zincirini engellememiz gerekiyor. Hele ki çevrenizde akciğer hastalığı olan, astım, kalp hastalığı, şeker hastalığı veya altta yatan başka hastalıklara sahip olan erişkin ya da çocuk varsa. Biz iyi olsak da onlarla temasımızla bu hastalığı ağır geçirmelerine yol açabiliriz.

BU SÜREÇTE İNSANLARLA NE KADAR MESAFEDE OLMAMIZ GEREKİYOR?

Bütün viral hastalıklarda aslında 1 metrelik sosyal mesafeden bahsediyoruz. 1 metre mesafe içerisinde özellikle öksürme, hapşırma ya da temas yoluyla bu virüsü alma durumunuz var. Bu yüzden toplu taşımalar, sosyal aktiviteler, düğünler, spor müsabakaları gibi birçok etkinlik iptal edildi. Çok yakın mesafede kısa süre bile bulunmamanız, el temasları, tokalaşma, sarılma gibi durumları engellemeniz gerekiyor. Çünkü bu virüs yüzeyin durumuna göre değişen, temizlik yapılmadığında 2 saat ile 9 güne kadar yaşayabildiği bilim insanları tarafından yazılmaktadır.

AİLELER EVDE KARANTİNAYA NASIL DİKKAT ETMELİDİR?

Şüpheli kişi evde, oda izolasyonunda olmalı ve oda dışına çıktığında tıbbi maske takmalıdır. Eşyalarının hepsi, temas edilen her şeyi ayırmamız gerekiyor. Ev izolasyonunda da başta yapmamız gereken şey, su ve sabun ile sık sık ellerimizi yıkamaktır veya kolonya-el dezenfektanları kullanmaktır. Evin içerisinde çocuklarımıza, eşimize bu durumu anlatarak önlemlerimizi almamız gerekiyor.

KARANTİNA VEYA İZOLASYONA ALINAN EVDE HERKES AYRI AYRI ODALARDA MI KALMALI?

Bu durum kişisel durumlara göre değişebilir. İmkânınız varsa ayrı bir evde durmak veya aynı evde odaları ayırmak gerekir. İzolasyona alınması gereken kişinin odadan dışarı çıktığında ya da aile içi temaslarında tıbbi maske takması gerekiyor. Kirlendiğini düşündüğü andan itibaren o maskeyi atıp yenisini takması gerekiyor. Yani evde karantinaya alınan kişi için bol bol el hijyeni ile tıbbi maske yeterli olacaktır.

ELLER NASIL YIKANMALI?

Özellikle çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak önemli. Bu işi şarkı söyleyerek eğlenceli hale getirebiliriz. Bir şarkı seçip o şarkıyı söylerken eller yıkanabilir. Böylece 20 saniyelik el yıkama süresi dolmuş olur. Ellerimizin tüm yüzeyini, parmak aralarıyla dış yüzeylerini, tırnaklarımızla ellerimizin iç yüzeylerini ovalayarak sabunlamalı ve bileklerimize kadar suyun altında durulamalıyız. El yıkamadaki önemli ayrıntı süresidir.

ELDİVEN CORONAVİRÜS'TEN KORUR MU?

Hatalı kullanılırsa -Hayır-! Kişi eldiven takınca kendini koruduğunu zannediyor ancak tam tersi. Eldivenle her yere dokunarak virüsü çevreye ve kendisine daha fazla bulaştırıyor aslında. Eldiven takmadan önce veya taktıktan sonra da ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Eldiven kirlendiği anda atılması gerekir. Tek bir eldiven ile 10 farklı yere dokunduğumuzda kendimizi koruduğumuzu zannederken birçok kişiye de bulaştırıyoruz. Sağlık merkezleri dışında, ev ve iş yeri gibi günlük kullanımda su ve sabun ile yıkamaya tercih edilmemeli.

MASKE CORONAVİRUS'TEN KORUYOR MU? HANGİ MASKE KİMLER TARAFINDAN KULLANILMALI?

Bu konu çok önemli bir konu. Kişi hastayla temas etmeyecekse maskeler kullanılmalı. Ancak onlar da belli bir süre nemlendiyse, kirlendiyse, maskeyi önden değil de kenarlarından tutarak çıkarıp atmamız gerekiyor. Eğer kendinizden şüpheleniyorsanız herhangi bir yere veya sağlık kuruluşuna giderken başkalarını korumak adına tıbbi maske takarak gitmeniz gerekiyor.

KOLONYA VİRÜSTEN KORUYOR MU? KORUYORSA KAÇ DERECE OLANLARI KULLANMAMIZ GEREKİR?

Yüzde 80'lik kolonya kullanılmasını öneriyoruz. Ancak elinize kolonyayı döktükten sonra elimizin her yerini ovuşturup kurutmalıyız. Kolonya kullanarak virüsü öldürmüş oluyoruz.

EL DEZENFEKTANLARI CORONAVİRUS'TEN KORUR MU?

Evet, kolonyada olduğu gibi el dezenfektanları da elimizin her yüzeyini ovuşturup kuruttuğumuzda korur. Ancak el dezenfektanlarını suya ve sabuna ulaşamadığımız zamanlarda kullanmayı öneriyorum. En önemli şey elleri su ve sabunla sık sık 20 saniye süre ile yıkamak.

TUZLU SU İLE GARGARA YAPMAK BİZİ VİRÜSTEN KORUR MU?



Bunun koruyuculuğu bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Nezle ya da burun tıkanıklığı gibi şikâyetiniz var ise tuzlu su ile gargara yapılabilir ama hiçbir şikayeti olmayan kişinin sık sık tuzlu su ya da sirkeli su ile gargara yaparak "kesin bir şekilde" virüsü önlediğini söylemek mümkün değil.

CORONAVİRUS EVCİL HAYVANLARDAN İNSANLARA YA DA İNSANLARDAN EVCİL HAYVANLARA BULAŞIR MI?



Şu anlık bilgiler ışığında bizdeki enfeksiyonun ev hayvanlarına geçip onları hasta edeceğine dair bir kanıt yok.

VİRÜS HANGİ YÜZEYLERDE NE KADAR YAŞAR?



Gün içerisinde en çok kullandığımız yerler kapı kolları, asansör düğmeleri, kapılar, mutfak ve tuvaletlerdeki armatürler... Buralar en riskli yerler. Yeme-içme aktivitesinde kullanacağımız bardaklar, tabaklar ve tüm ürünlerin mekanik temizliği için yapabileceğimiz şeyler var. Temas edilen yüzeylerde temizlik yapılmadığı zaman 2 saat ila 9 gün arasında virüs canlı olarak kalabiliyor. Özellikle tanı konmuş hasta birinin kullandığı eşyaların yüksek ısıda yıkanması gerekiyor.

EV ORTAMINDA KULLANABİLECEĞİMİZ ÜRÜNLER NELERDİR?

Yüzeyler için 1/50 veya 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu günlük temizliklerde kullanılabilir.

1 KİŞİ KAÇ KİŞİYE CORONAVİRUS'Ü BULAŞTIRABİLİR?

Yeni Koronavirüs'ü bir kişinin 2.5 kişiye bulaştırabileceğini biliyoruz. "Grip gibi geçiyor" diyoruz ama bulaştırıcılığı gribe göre daha fazla. Bizi endişelendiren kısım bu zaten, bulaş zincirini kırmak gerekiyor.

GRİP AŞISI CORONAVİRUS'TEN KORUR MU?



Grip aşısının mevsim başında yapılması gerekiyor. Bu aşı gripten korur ancak Koronavirüs'ten korumuyor. Koronavirüs aşısı geliştirildiğinde özellikle risk grubundaki insanların bu aşıyı yaptırmaları çok önemli olacaktır. Salgın durumlarında aşılar daha hızlı bir şekilde üretilebiliyor, bekliyoruz.