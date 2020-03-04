Korona dünyaya hızla yayılıyor

04.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:15

Çin'in Wuhan kentinden dünya geneline yayılmaya başlayan korona virüsünde vak'a sayısı artmaya devam ediyor. Dünya genelindeki vak'a sayısı 93 bin 574'e, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 204'e yükseldi.



Çin, Güney Kore, İtalya ve İran'da durum kritik



Dünya genelinde korona paniği devam ederken, özellikle virüsün görülmeye başladığı Çin'in yanı sıra Güney Kore, İtalya ve İran'da durum kritik. Çin'de tespit edilen toplam vak'a sayısı 80 bin 282, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 981'e ulaştı. Çin'in ardından en yüksek vak'a sayısına sahip Güney Kore'de vak'a sayısı 5 bin 621'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33'e çıktı.



Dünya genelindeki korona vak'a sayısı listesinde 3. sırada yer alan Avrupa ülkesi İtalya'da ise korona virüsü kaynaklı 79 kişi hayatını kaybederken, ülkedeki vak'a sayısı 2 bin 502 olarak açıklandı. En yüksek vak'a oranına sahip ülkelerden İran'da ise vak'a sayısı 2 bin 336'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 77'ye yükseldi.



Karantina gemisinde 6 kişi hayatını kaybetti



Japonya'da ise 6 kişi hayatını kaybederken, ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısı ise 299 oldu. Japonya'da karantinadan çıkarılan Diamond Princess gemisinde ise 706 yolcuda virüs tespit edilirken, gemide hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 olarak kayıtlara geçti.



İtalya'nın ardından diğer Avrupa ülkelerinde de korona bilançosu artmaya devam ediyor. Almanya'da tespit edilen toplam vak'a sayısı 240'a yükselirken, can kaybı yaşanmadı. Almanya'dan sonra en yüksek vak'a sayısına sahip Fransa'da toplam 212 kişide virüs tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Korona nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da ise toplamda 165 vak'a olduğu doğrulandı.



Yüksek vak'a sayısına sahip bir diğer ülke olan ABD'de ise 9 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 4 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından toplam vak'a sayısı 128' e yükseldi.



Listede ABD'den sonra en fazla vak'anın görüldüğü ülke olan Singapur'da 110 kişide korona virüsü tespit edildi. Ülkede korona virüsüne bağlı bir ölüm yaşanmadı. Korona virüsünün ilk yayıldığı ülkelerden biri olan Hong Kong'da ise 101 vak'a tespit edildi. Ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 olarak açıklandı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde de vak'a sayısı 27'ye ulaştı



İsviçre'de ise 59 vak'a tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle henüz kimsenin ölmediği Kuveyt'te ise doğrulanan toplam vak'a sayısını 56 olduğu belirtildi. İki kişide daha virüs tespit edilmesi nedeniyle vak'a sayısının 53'çıktığı Birleşik Krallık'ta ise virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı. Malezya'da ise 50 kişide virüs tespit edilirken, henüz bir ölüm vak'ası bildirilmedi. Bahreyn'de ise toplama 49 kişide korona virüsü tespit edildi. 1 kişini hayatını kaybettiği Tayland'da ise toplam tespit edilen vak'a sayısı 43 olarak kaydedildi. Korona nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Avusturalya ve Tayvan'da 42 vak'a doğrulandı. Toplamda 33 vak'anın tespit dildiği Kanada ve Norveç'te herhangi bir ölüm vak'ası açıklanmadı. İsveç ve Irak'ta doğrulanan vak'a sayısı 32'ye yükselirken, Irak'ta korona virüsü kaynaklı ilk ölümün bugün gerçekleştiği açıklandı.



21 yeni vak'anın doğrulandığı Hindistan'da ise toplam vak'a sayısı 28'e yükseldi. Vak'a sayılarında Hindistan'ı takip eden Avusturya'da ise 27 kişide korona virüsü tespit edildi. Bugün 6 yeni vak'anın doğrulandığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde de vak'a sayısı 27'ye ulaştı.



Danimarka'da 10 korona vak'ası



Geçtiğimiz günlerde ilk vak'anın tespit edildiği bir diğer Avrupa ülkesi olan Hollanda'da ise 23 kişide korona virüsü tespit edildi. Vak'a sayısında Hollanda'nın ardından gelen İzlanda ve Vietnam'da da 16 kişide virüs bulunduğu kaydedildi. Belçika ve İsrail'de ise toplam korona virüsü vak'a sayısı 15'e yükseldi. Lübnan'da ise resmi kaynaklardan alınan verilere göre, ülke genelindeki toplam vak'a sayısının 13 olduğu bildirildi. Lübnan'dan sonra en yüksek vak'a sayısına sahip Umman'da ise 12 kişide korona tespit edildi. Ülkelerin resmi kaynaklarının verdikleri bilgilere göre, Makao ve Danimarka'da kaydedilen vak'a sayısı 10'a ulaştı. Yine 10 vak'anın görüldüğü San Marino'da ise 1 kişi hayatını kaybetti. Hırvatistan'da da 9 vak'a olduğu öğrenilirken, Cezayir, Yunanistan ve Katar'da 8 kişide korona virüsüne rastlandı. İskandinav ülkesi Finlandiya ve Ekvador'da da toplam vak'a sayısı 7'ye yükseldi. Belarus ve Meksika'da 6 kişide korona virüsü bulunurken, Çek Cumhuriyeti, Pakistan ve Portekiz'de ise bu rakam 5 olarak açıklandı.



Toplam vak'a sayısı 5'ten az olan ülkeler



Romanya'nın resmi kaynaklarından yapılan açıklamalarda vak'a sayısının 4 olduğu ifade edildi. Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'da ise henüz doğrulanan vak'a sayısının 3 olduğu öğrenilirken aynı vak'a sayısına sahip Filipinler'de korona nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.



Brezilya, Mısır, Estonya, Endonezya, İrlanda, Yeni Zelanda ve Senegal'de ise henüz 2 korona vak'asının olduğu tespit edildi.



Afganistan, Andorra, Ermenistan, Kamboçya, Dominik Cumhuriyeti, Ürdün, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Kuzey Makedonya, Monako, Fas, Nepal, Nijerya, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Tunus, Arjantin, Şili, Liechtenstein ve Polonya'da ise sadece birer kişide virüs tespit edildiği açıklandı. - PEKİN

Kaynak: İHA