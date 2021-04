Korkulukları aşıp çaya atladı, merdivenle kurtarıldı

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok arkasında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.Y., kent merkezinden geçen Akarçay'ın korkuluklarını aşarak, suya atladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki suda hareket etmeye çalışan M.Y. için merdiven uzattı. Ancak mediveni tutmak istemeyen M.Y.'yi kurtarma ekipleri ve polis ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 dakikanın sonunda ikna olan M.Y., merdivene tutunarak sudan çıktı. Merdivenden çıkarken ağlayan M.Y., ambulansla bahçesinden suya atladığı hastanenin acil servisine götürüldü. Tedaviye alınan M.Y.'nin neden suya atladığına ilişkin polis inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER