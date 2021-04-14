Korkulukları aşıp çaya atladı, merdivenle kurtarıldı
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Korkulukları aşıp çaya atladı, merdivenle kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel
Korkulukları aşıp çaya atladı, merdivenle kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.Y. (63) kent merkezinden geçen Akarçay'ın korkuluklarını aşarak, suya atladı.

AFYONKARAHİSAR'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.Y. (63) kent merkezinden geçen Akarçay'ın korkuluklarını aşarak, suya atladı. 1,5 metre derinlikteki suyun içerisinde bekleyen M.Y., kurtarma ekiplerinin ikna çabası sonucu uzatılan merdivene tırmanarak çıkarıldı.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok arkasında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.Y., kent merkezinden geçen Akarçay'ın korkuluklarını aşarak, suya atladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki suda hareket etmeye çalışan M.Y. için merdiven uzattı. Ancak mediveni tutmak istemeyen M.Y.'yi kurtarma ekipleri ve polis ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 dakikanın sonunda ikna olan M.Y., merdivene tutunarak sudan çıktı. Merdivenden çıkarken ağlayan M.Y., ambulansla bahçesinden suya atladığı hastanenin acil servisine götürüldü. Tedaviye alınan M.Y.'nin neden suya atladığına ilişkin polis inceleme başlattı.


Korkulukları aşıp çaya atladı, merdivenle kurtarıldı
Korkulukları aşıp çaya atladı, merdivenle kurtarıldı
Korkulukları aşıp çaya atladı, merdivenle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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