Kore'den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, ataşe olarak en önemli görevlerinden birinin gazilere ve onların çocuklarına bakmak olduğunu belirtti.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece'nin Kore'den kardeş şehri Cheonan Belediye Başkan Vekili Oh Seok Gyu ve Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivaline katıldı.

Jaesic Park, Büyükçekmece'de ikamet eden iki Kore gazisinin torununa Türkiye'deki eğitimleri için burs imkanı tanıdı.

"Türkiye Kore'den daha güçlü olsun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve 3,5 yıldır Türkiye'de görev yapan Albay Park, "Askeri ataşe olarak çok görevimiz var ama en önemlisi gazilerimize ve onların çocuklarına bakmak. Büyükçekmece'ye ilk kez geldim ve çok güzel bir şehir olduğunu gördüm. Cheonan Belediyesinin kardeş şehri olduğu için daha çok ilgilendim. İki gaziye madalya, iki torununa da burs verdim. Askeri ataşe olarak, büyükelçi olarak, Kore halkı olarak Türk gazilerinin torunlarına burs verdik. Türkiye Kore'den daha güçlü ve daha güzel olsun diye bunu yaptık." ifadesini kullandı.

Kore heyetinin her yıl festival için Büyükçekmece'ye geldiğini ve mutlaka Kore gazilerini evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Hasan Akgün ise şunları kaydetti:

"20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Kore'deki Cheonan kardeş şehrimizin delegasyonu ilçemize geldi. Büyükçekmece'de yaşayan Kore gazilerimizin iki torununa da Kore devleti olarak burs verdiler. Bu çok anlamlıydı. Hem festival kapsamında olması hem de bu kadar ince düşünülmesi çok güzel. Hem Koreli dostlarımız hem de biz çok mütehassıs olduk. Sadece madalya takmakla kalmayıp onların torunlarına burs vermek çok anlamlıydı. İlk defa oluyor. O nedenle ben Bay Park'ın şahsında hem büyükelçiliğe hem de Güney Kore Cumhuriyeti Devleti'ne müteşekkirim. Kore gazilerimize daha nice uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: AA