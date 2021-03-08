Köpeğinin ölümünden etkilendi, Adana'daki sokak hayvanları için seferber oldu

Adana'da 4 yıl önce köpeğini trafik kazası sonucu kaybeden özel güvenlik görevlisi, motosikletiyle kenti baştan başa dolaşarak sokak hayvanlarını besliyor ve bakımlarını yapıyor.

Merkez Seyhan ilçesinde, 4 yıl önce bir aracın çarpması sonucu çok sevdiği "Maya" adlı köpeğini27 yaşındaki Demircan, o günden sonra sokak hayvanları için seferber oldu.

Bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Demircan, işten artan zamanlarında motosikletiyle kenti baştan sona gezerek sokak hayvanlarına mama dağıtıyor.

Uzak yakın ayırt etmeksizin, sokak hayvanlarını besleyebilmek için motosikletiyle günlük ortalama 25 kilometre yol kateden Demircan, bazı hayvanların bakımlarını da yapıyor.

Her gün sokak hayvanlarını besleyen Demircan, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından özel izin alarak besleme çalışmalarına devam ediyor.

Demircan, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini belirterek, "Benim küçük bir köpeğim vardı araba çarpıp öldü. Beni çok etkiledi onun ölümü. Ondan sonra nerede sokak köpeği görürsem yardımcı oluyorum. Sokak hayvanlarına olan sevgim artmaya başladı. Sürekli sokak hayvanlarını beslemeye başladım. Bazılarının bakımlarını üstlenirim. Hasta olanları veterinere götürürüm. Artık sokak hayvanlarına evladım olarak görüyorum." diye konuştu.

Cadde ve sokaklarda kendisini gören onlarca kedi ve köpeğin hemen etrafını sardığını kaydeden Demircan, "Motosikletimde her zaman mama bulundururum. Her gün motorumu doldurur hayvanları beslemeye çıkarım. Sadece kendi mahallemde 30 köpek beslerim. Diğer mahallelerde de ise sayısız sokak hayvanına bakıyorum. Bazen gecelere kadar onlarla birlikte olduğum oluyor. Hayvanların hepsi benim evlatlarım ve canlarım." ifadelerini kullandı.

"Yemeklerimizi çöpe atmaktansa sokak hayvanlarını besleyelim"

Demircan, hasta veya sakat hayvan gördüğü zaman veterinere götürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Motorumda köpeklerin aşıları için iğne de bulundururum. Vatandaşların da bu konuda çok duyarlı olmasını istiyorum. Kapının önüne en azından bir kap bırakalım. Yemeklerimizi çöpe atmaktansa sokak hayvanlarını besleyelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı