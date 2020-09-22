Köpeğini gezdirmek için karantinayı ihlal eden kişi yurda yerleştirildi
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Köpeğini gezdirmek için karantinayı ihlal eden kişi yurda yerleştirildi

Denizli'de köpeğini gezdirmek gerekçesiyle dışarıya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaya alındı.

Köpeğini gezdirmek için karantinayı ihlal eden kişi yurda yerleştirildi
22.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:58

Denizli'de köpeğini gezdirmek gerekçesiyle dışarıya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan kişinin, köpeğiyle dışarıya çıktığı belirlendi.

Polis ekipleri, Kovid-19 hastasını, aynı mahallede köpeğiyle gezinti yaparken yakaladı. Hasta, KYK'ya bağlı yurda yerleştirdi. Köpek de hastanın eşine teslim edildi.

Karantina kuralını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza kesilen kişiden, yurt ücretinin de tahsil edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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