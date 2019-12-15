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Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

15.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:20
Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Medipol ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Kaynak: AA
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