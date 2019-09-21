Konyaspor'da kayserispor mesaisi ara vermeden başladı

İttifak Holding Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

21.09.2019 13:37
Konyaspor'da kayserispor mesaisi ara vermeden başladı

İttifak Holding Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 5'inci hafta maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 kaybeden Konyaspor, yaptığı antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı, 7'ye 4 topla oyunla devam ettirdi. Antrenman tempolu koşu çalışması ve 4'e 4 maçlarla tamamlandı. Antrenmana  tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı.

- Konya

Kaynak: DHA
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