Vincenzo Montella: "Acı bir tatla ayrılıyoruz" - Haberler
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Vincenzo Montella: "Acı bir tatla ayrılıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Konyaspor karşısında aldıkları mağlubiyetin üzücü bir sonuç olduğunu belirterek, acı bir tatla ayrıldıklarını söyledi.

- Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Konyaspor karşısında aldıkları mağlubiyetin üzücü bir sonuç olduğunu belirterek, acı bir tatla ayrıldıklarını söyledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üzücü bir sonuç aldıklarını anlatan Montella, "Tabii ki üzücü sonuç oldu bizim için. İyi bir oyun sergileyen takıma karşı, mücadele verdik sonuna kadar. Hiçbir şekilde sahadan kopmadık. Önemli eksiklerimiz de vardı. Biraz kadro konusunda sıkıntımız vardı. Çocuklarımızı da tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler. Kornerden bir tane şanssız gol yedik. Maçın geneline baktığımızda şansımız da vardı. Acı bir tatla ayrılıyoruz ama beraberlikle de dönebilirdik" diye konuştu.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)

Vincenzo Montella: Acı bir tatla ayrılıyoruz

Vincenzo Montella: Acı bir tatla ayrılıyoruz

Vincenzo Montella: Acı bir tatla ayrılıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Adana Demirspor, Konyaspor, Spor, Güncel, Haber

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