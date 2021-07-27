Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 434 kuruş, en yüksek 3 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 434 kuruş, en yüksek 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,434
|3,000
|Ekmeklik diğer buğday
|2,436
|2,710
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,454
|2,859
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,446
|2,731
|Makarnalık buğdaylar
|2,778
|2,929
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,040
|2,507
|Mısır
|2,390
|2,434
|BAKLİYATLAR
|Mercimek
|7,453
|7,453
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
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